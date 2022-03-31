"Ґвалтують дітей і їдять собак": окупант зізнався, як втрьох зґвалтували дитину в Україні

Насильство / pixabay

Російські окупанти в телефонних розмовах з родичами зізнаються, що в Україні вони ґвалтують дітей і навіть їдять собак.

Про це йдеться в перехопленій розмові російських окупантів, опублікованій СБУ.

В одній розмові окупант зізнається, що "троє танкістів зґвалтували 16-річну дівчину".

В інший окупант каже, що їм захотілося м'яса і вони вбили собаку і з'їли її.

Повна розмова окупантів:

- Ви що, так і зробили? - дивується дружина одного з окупантів.

- Так, ви**ал. Тут взагалі три танкісти взяли дівчину 16-річну і зґвалтували, - каже окупант.

- Їжа у вас є, годують нормально? - запитує батько одного з окупантів.

- Та нормально, позавчора алабая забили.

- Кого?

- Алабая.

- Що, невже собак їсте?

- Ну, було.

- Вам що, їсти нічого?

- Сухпайки дають, але нам м'яса хочеться. Курей з гусьми (забили - ред.) вже всіх.

"Говорять про те, що російські окупанти деградують з кожним днем війни: вже почали гвалтувати неповнолітніх і їсти собак. Причому їдять вони їх тому, що загарбникам просто "набридли сухпайки і хочеться м'яса". Незабаром ми зметемо це сміття з нашої землі", - написав спікер СБУ Артем Дехтяренко.

При цьому, як пишуть Факти з посиланням на мешканку Ірпеня Ольгу Сіліну, російська армія по-звірячому гвалтує дівчаток.

"З Бучі привезли двох дівчаток, 12 і 13 років (різні сім'ї, однакові історії). Діти в лікарні, розірвані звіром... а тепер ці виродки відступають до Білорусі?! До межі міста. Оточити і зрівняти з землею! Знищити, спопелити, вирізати ублюдків! Воно після цього має жити? І як жити тим нещасним дітям?.. 12 і 13 років...", - каже жінка.

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Нагадаємо, з початку вторгнення Росії в Україну офіс Уповноваженого з прав людини вже почав отримував скарги від українців про статеві злочини скоєних проти них російськими військовими.

Крім того, у Київській області окупанти зґвалтували жінку. 33-річна українка Наталія розповіла, що над нею кілька годин знущалися п'яні російські окупанти. Перед цим військові застрелили її чоловіка і собаку.

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