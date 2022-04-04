Окупанти вішали жінок після зґвалтувань: Арестович шокував подробицями звірств у Бучі

Буча / Михайло Подоляк

Звірячі вбивства, тортури і насильства мирних жителів в Бучі та Ірпені були дуже жорстокими.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу Фейгін LIVE, українських жінок російські окупанти масово ґвалтували, після чого вішали і спалювали.

"Вбивства були масовими. 410 тіл вивезені тільки з Ірпеня зараз. Це ті, що лежали на вулицях. Це зґвалтовані жінки, вбиті діти, розстріляні на вулицях люди. Безліч людей, десятки, а деякі фахівці навіть кажуть - сотні тіл, зі зв'язаними руками, вбиті в потилицю. Представники місцевої влади, просто люди", - розповів Арестович.

Радник глави Офісу президента також звернув увагу на характер звірств.

"Жінок ґвалтували, після чого повісили. На Житомирській трасі - 5 тіл молодих жінок, яких викинули з машин, склали разом, облили соляркою і намагалися підпалити. Зрозуміло, що молоді, голі жінки на трасі – значить, щось цьому передувало", - говорить Арестович.

Він також додав, що багатьох громадян вбили за те, що вони стали випадковими свідками злочинів окупантів.

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"Вони вбивали, а коли бачили когось на вулиці, намагалися наздогнати і розстріляти, щоб не було свідків. Намагалися зачистити свідків", - пояснив Арестович.

Звірства окупантів у Бучі

Російські військові ґвалтували і вбивали українців у населених пунктах Київської області, які раніше були окуповані.

Під час захоплення Бучі окупанти вбили десятки мирних жителів, їхні тіла хаотично були розкидані вулицями міста. На багатьох тілах були білі пов'язки, що вказувало на те, що вони беззбройні.

У Бучі в братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, деяким по 14 років.

Крім того, російські окупанти у Бучі в підвалі одного з будинків влаштували собі казарму, а в приміщенні поруч - катівню, де розстрілювали мирних жителів.

Окупанти пов'язували дітей і ґвалтували дівчаток.

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