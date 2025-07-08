Даша Астаф'єва вперше висловилася про своє таємне весілля

Астаф'єва розкрила плани на майбутнє із загадковим коханим.

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Даша Астаф'єва особисте життя - зірка відповіла на чутки про весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

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Даші Астаф'євій приписують таємний шлюб

Зірка вперше відкрито відреагувала на чутки

Уже понад три роки українська співачка, модель і волонтерка Даша Астаф'єва перебуває у стосунках із загадковим обранцем, деталі роману з яким розкривати зірка категорично відмовляється. У зв'язку з цим у пресі та соцмережах із завидною регулярністю з'являються різні чутки про особисте життя Астаф'євої - від таємного весілля до вагітності та пологів.

Нещодавно Даша дала рідкісний коментар про своє ймовірне заміжжя. У бесіді з ТСН.ua вона зазначила, що не перебуває в офіційному шлюбі зі своїм коханим - весілля буде тільки після закінчення повномасштабної війни.

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"Ні, ми не одружилися. Якщо ви хочете підлаштуватися під плітки, довіряти тій жовтизні, яку запускають якісь люди, це ваш вибір. Ми чекаємо, коли війна закінчиться", - заявила Даша Астаф'єва.

Даша Астаф'єва з бойфрендом / колаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

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