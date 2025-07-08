Українські сили відновили та утримують позиції в двох областях РФ - Сирський

Головнокомандувач повідомив, як змінилася ситуація на фронті.

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Українські військові продовжують свою присутність на території РФ / Колаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFofUkraine, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ

Що повідомив Сирський:

Україна відновила позиції на території РФ

ЗСУ не дають ворогу просунутися вперед на гарячих напрямках

Триває робота над розвитком напрямку дронів-перехоплювачів

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив під час Ставки Верховного Головнокомандувача про відновлення позицій та утримання територій у Курській та Бєлгородській областях РФ.

Як він написав у Telegram, українські військові продовжують сковувати у прикордонні значне угруповання противника. Сирський пообіцяв, що ворог не матиме там спокою.

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Крім цього главком повідомив про те, що ЗСУ не допускають просування противника в глибину української оборони на Покровському та Новопавлівському напрямках, а також вихід на адмінкордони Дніпропетровської області.

"Тримаю на контролі розвиток напрямку дронів-перехоплювачів. Формуються нові екіпажі, навчаються винищувачі. Війську потрібно якомога більше таких високотехнологічних БпЛА", - розповів Сирський про ще один напрямок своєї роботи.

Олександр Сирський / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Україна використовує на сході рибальські сітки для того, щоб ловити російські дрони. Сітки розтягнуті над дорогами, які ведуть до гарячих точок, над військовими блокпостами та артилерійськими позиціями.

Раніше стало відомо, що окупаційні війська країни-агресорки Росії не отримують очікуваного результату внаслідок атак на Сумському напрямку через успішні контратаки ЗСУ.

Напередодні в ОСУВ "Хортиця" повідомлили про те, що Росія активізувала наступ із трьох напрямків. ЗСУ міцно тримають позиції під Вовчанськом і Гуляйполем.

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Про джерело: Олександр Сирський Сирський Олександр - головнокомандувач Збройних Сил України з 8 лютого 2024 року, командувач Сухопутних військ Збройних Сил України (2019-2024), командувач Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ (2019), генерал-полковник. Герой України (2022), пише Вікіпедія.

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