Ціни суттєво впали: у магазинах подешевшали улюблені сезонні овочі українців

Сезонний літній салат обійдеться українцям значно дешевше, ніж раніше.

https://glavred.net/economics/ceny-sushchestvenno-upali-v-magazinah-podesheveli-lyubimye-sezonnye-ovoshchi-ukraincev-10679675.html Посилання скопійоване

Як змінилися ціни на сезонні овочі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

В Україні подешевшали овочі

Найпомітніше знизились ціни на болгарський перець

Ціни на сезонні овочі та фрукти в Україні почали знижуватись. Не виключенням стали і базові продукти для легкого літнього салату: огірок, помідор та болгарський перець.

Як свідчать дані на сайті Мінфін, станом на 8 липня кілограм огірків в українських супермаркетах в середньому коштує 39,99 гривень, хоча ще у червні ціна на цей овоч становила 57,15 гривень.

відео дня

Інші сорти огірків також здешевшали: кілограм гладких огірків коштує 54,87 гривні проти 65,67 гривень у червні, за колючі огірки доведеться заплатити 54,90 гривень замість 60,65 гривень, як минулого місяця.

Червоні помідори цього місяця у супермаркетах в середньому продають по 92,83 гривні, хоча ще місяць тому за них потрібно було віддати 97,58 гривень. Рожеві помідори коштують 110,93 гривень проти 112,32 гривень у червні.

Найпомітніше знизилась ціна на болгарський перець. Всього за місяць його вартість впала до 158,80 гривень за кілограм, коли ще у червні українці платили 190,99 гривні.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ціни на продукти харчування в українських супермаркетах стають вищими. Не виключенням є й риба, вартість якої відчутно зросла.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що ціни на продукти в Україні за останній тиждень почати стрімко знижуватись. Зокрема, подешевшали всі овочі "борщового набору" нового врожаю.

Нещодавно стало відомо, що ціни на картоплю, яку полюбляють багато українців, приємно дивують покупців у магазинах, адже за останній місяць вони знизились на усі види цього овоча.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія. На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки у банках. Також на сайті розміщується статистика з фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред