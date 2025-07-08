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РФ боїться ударів України: Атеш вказав на переміщення бойових кораблів в Криму

Анна Косик
8 липня 2025, 09:59
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Стан російського флоту в Севастополі плачевний, тому ворог хоче зберегти хоча б його залишки.
Севастополь, бухта
Які переміщення зафіксували партизани в Севастополі / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

  • У бухті Севастополя майже пусто
  • Окупанти бояться ударів по залишках кораблів РФ
  • Ворог переміщає кораблі з метою захисту

Країна-агресорка Росія у тимчасово окупованому Севастополі продовжує переміщення залишків фронту РФ у стрілецькій бухті міста. Про це повідомили агенти Атеш, які відслідковують дії окупантів.

За їхніми даними, останнім часом бухта практично пустує і використовується лише для стоянки буксирних суден та невеликих патрульних катерів. Періодично там проводять навчання розрахунків протидиверсійної роботи.

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"Деградація окупаційного флоту в Севастополі стає все очевиднішою. Стрілецька бухта, в якій раніше була велика кількість бойових судів, зараз простоює", - йдеться у повідомленні.

Водночас бойові кораблі, які все ще залишаються у Севастополі, можуть стати метою для СОУ. Тому росіяни вирішили, що переміщення може врятувати їх від атак.

Ситуація в Криму - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ГУР за допомогою ударних "Бобрів" уразило російські системи ППО та низку інших об'єктів на території тимчасово окупованого Криму.

Раніше російські військові пропагандисти заявляли, що заступника командувача ЧФ РФ Ільдара Ахмерова було ліквідовано внаслідок "підступного удару" з боку Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Нещодавно СБУ завдала потужного удару по російському військовому аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Знищено три ворожі гелікоптери та зенітно-ракетний комплекс "Панцир-С1".

РФ боїться ударів України: Атеш вказав на переміщення бойових кораблів в Криму
ЗРК "Панцир-С1"/ Інфографіка: Главред

Інші новини:

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

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