Орбакайте поділилася трагедією: що сталося з близькою людиною

Коротко:
- Про що повідомила російська співачка
- Хто пішов із життя
Російська співачка Крістіна Орбакайте, яка мовчить про терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомила про трагедію, яка трапилася з її близькою людиною.
Як пишуть російські пропагандисти, Орбакайте повідомила новину про смерть зіркового візажиста і стиліста Дмитра Вишневського. Повідомляється, що чоловік пішов із життя раптово, і це стало шоком для його оточення.
Орбакайте не стала озвучувати причину смерті стиліста. Варто зазначити, що Вишневський свого часу працював із багатьма відомими персонами. Серед них, крім Орбакайте, - Жанна Агузарова, Рената Литвинова, Олена Супрун.
"Світла пам'ять, дорогий Дімо! Скільки красивих образів ти створив для мене. талановитий, красивий, цікавий, як же так?!" - написала Орбакайте.
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Крістіна Орбакайте - останні новини по темі
Зазначимо, як повідомляв Главред, нещодавно Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з 76-річчям. Співачка опублікувала новий пост, в якому звернулася до мами і показала архівні кадри. На відео Пугачова співає пісню "Літні дощі", а знято воно 1983 року у Швеції.
А також Крістіна Орбакайте побувала в Діснейленді разом із донькою та чоловіком. Артистка поділилася емоціями від поїздки та показала, як провела час із рідними.
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Хто така Крістіна Орбакайте?
Крістіна Орбакайте - радянська і російська естрадна співачка, актриса, заслужена артистка Росії (2013).
У лютому 2022 року після початку вторгнення Росії в Україну в соціальній мережі Instagram співачка опублікувала запис із текстом "Тільки мирного неба! Ні війні!". Пізніше запис було видалено, і відтоді жодних висловлювань Орбакайте на цю тему не було.
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