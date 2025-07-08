РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину, туди стягують значні сили – військовий

Російські окупанти активізувалися біля Дніпропетровщини і перекидають туди значні сили, сподіваючись прорвати оборону українських військових.

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РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину, туди стягують значні сили/ Коллаж: Главред, фото: УНІАН, 47 ОМБр

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Армія РФ перекидає значні сили до адмінмежі Дніпропетровщини

Загарбники намагаються прорвати українську оборону на цьому напрямку

Українські захисники ефективно стримують ворога, знищуючи штурмові групи ще на підході

Російські загарбники активізувалися біля адмінмежі Дніпропетровської області, намагаючись прорвати оборону українських військ.

Українські захисники стримують ворога, знищуючи російські штурмові групи ще до того, як вони встигають дійти до українських позицій. Про це розповів військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ Сергій Волков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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Війська ворога активно тиснуть на адміністративну межу з Дніпропетровською областю. Окупанти використовують так звану "сіру зону", тобто територію, яка яку жодна зі сторін не контролює постійно, для того, щоб накопичувати штурмові групи.

"Для них це може бути 20 кілометрів, для нас – 3-5 кілометрів. Вони намагаються подати це як інформаційну та психологічну операцію, показати тиск на адмінмежу, але насправді там усе набагато складніше", – зазначив Волков.

За його словами, загарбники свідомо стягують значні сили і роблять ставку на прорив в напрямку Дніпропетровської області. Для цього окупанти не шкодують особового складу. Відстані до позицій українських захисників різні – десь кілометр, а десь більше, проте тиск загарбників є постійним, каже український військовослужбовець.

Водночас він наголосив, що захисники України ефективно стримують російських загарбників.

"Бувають дні, коли доходить один-два-три, користуючись погодою чи засобами РЕБ. Наша статистика дуже ефективна – зупиняємо їх максимально ще на підступах", – сказав військовий.

За його словами, завдяки злагодженим діям українських військових часто з ворожих груп у 20-30 осіб не доходить жоден окупант.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом. Окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Зеленого, намагаючись прорвати українську оборону.

Також раніше повідомлялося, що армія РФ відклала плани щодо захоплення Сумщини через хитрий план ЗСУ. Для українських військових не став сюрпризом намір РФ атакувати Сумщину, тому окупантів очікували неприємності.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський повідомив, що українські сили відновили та утримують позиції в двох областях РФ. Головнокомандувач повідомив, як змінилася ситуація на фронті.

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