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Зеленський повідомив послу України в США про її відставку - ЗМІ

Віталій Кірсанов
8 липня 2025, 14:22
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Оксані Маркаровій запропоновано залишитися в команді Зеленського.
Зеленський повідомив послу України у США про її відставку
Зеленський повідомив послу України в США про її відставку / колаж: Главред, фото: ОПУ, facebook.com/oksana.markarova

Коротко:

  • Посаду для Маркарової підберуть пізніше
  • Зеленський обговорив звільнення посла з Трампом 7 липня

Президент України Володимир Зеленський попередив про звільнення посла України в США Оксану Маркарову. Про це "Суспільне" повідомляє 8 липня з посиланням на джерело в Офісі глави держави.

Маркаровій запропоновано залишитися в команді Зеленського, інформувало журналістів джерело.

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Посаду для неї підберуть пізніше, попередні консультації щодо цього з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою вже відбулися, але рішення поки що не ухвалено, пише видання.

Зеленський обговорив питання заміни нинішнього українського посла у Вашингтоні під час нещодавньої телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом, 7 липня повідомляло агентство Bloomberg із посиланням на джерело.

У список потенційних кандидатів на посаду посла у Вашингтоні, за даними Bloomberg, входять прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умеров і міністр енергетики Герман Галущенко.

При цьому, Ольга Стефанишина в ефірі телемарафону спростувала будь-які розмови про її призначення послом у США.

Заяви Маркарової - головне:

Раніше посол України в США Оксана Маркарова прокоментувала позицію Києва щодо переговорів про припинення вогню.

Угода про корисні копалини та економічне партнерство - важлива частина ширшої архітектури безпеки, заявила Оксана Маркарова.

Україна готова до повного і безумовного припинення військових дій. Однак для того, щоб така ініціатива запрацювала, необхідна згода країни-агресора Росії. заявила Оксана Маркарова.

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Хто така Оксана Маркарова

Оксана Маркарова - український державний діяч і фінансист.

Народилася 28 жовтня 1976 року в місті Рівне. Першу освіту здобула в Києво-Могилянській Академії, де стала магістром екологічних наук. Потім навчалася в Індіанському університеті в Блумінгтоні, США. Там же отримала ступінь магістра в галузі міжнародних публічних фінансів і торгівлі, пише Вікіпедія.

З 1998 до 1999 року і з 2001 до 2003 року обіймала посади радника з економічної політики та менеджера із зовнішніх і корпоративних зв'язків в американському фонді прямих інвестицій Western NIS Enterprise Fund, а у 2000 році проходила практику у Світовому банку.

У 2003 році очолила інвестиційну групу ITT.

З березня 2015 по квітень 2016 року обіймала посаду заступника міністра - керівника апарату Міністерства фінансів України.

29 квітня 2016 року в новому уряді була призначена на посаду першого заступника міністра фінансів України.

8 червня 2018 року була призначена виконувачкою обов'язків міністра фінансів України.

22 листопада 2018 року була затверджена на посаді міністра фінансів України. Зберегла свою посаду в уряді Олексія Гончарука.

4 березня 2020 року - відправлена у відставку разом із більшою частиною уряду.

25 лютого 2021 року президент Володимир Зеленський призначив Оксану Маркарову надзвичайним і повноважним послом України у США.
2021 року Оксана Маркарова увійшла до топ-100 успішних жінок України за версією журналу "Новое время".

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новини США Володимир Зеленський посол США Оксана Маркарова
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