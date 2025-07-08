Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС Туреччини зробили важливу заяву

Москва готова до проведення третього раунду переговорів, підкреслив Хакан Фідан.

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У Туреччині не виключають зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

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Фідан зробив нову заяву про перспективи мирних переговорів

У Туреччині не виключають зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського

Глава МЗС Туреччини Хакан Фідан зробив нову заяву про перспективи мирних переговорів між Україною і Росією, а також про можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Як повідомляє портал memurlar.net, про це він розповів після завершення саміту БРІКС.

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Фідан нагадав, що найближчими до досягнення домовленостей сторони були під час переговорів у Стамбулі. За його словами, зараз Москва готова до проведення третього раунду переговорів, і очікується, яку відповідь на це дасть українська сторона.

Міністр також повідомив, що обговорюється можливість зустрічі між президентами Росії та України. На відміну від минулих ситуацій, зараз, за його твердженням, ніхто, включно з Володимиром Путіним, не бачить перешкод для такої зустрічі.

"Немає жодних бар'єрів для того, щоб зустрілися Трамп, Путін, Зеленський і наш президент", - додав він.

Раніше Дмитро Пєсков заявив про те, що подальша динаміка переговорного процесу між Росією і Україною залежатиме від позиції Києва та ефективності посередництва Сполучених Штатів.

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін назвав терміни нового раунду переговорів і сказав, з ким готовий підписати мир. Після 22 червня російська делегація нібито готова до нової зустрічі з українською стороною.

Нагадаємо, Володимир Зеленський раніше заявляв, що має право запропонувати переговори з російським диктатором і Путіним попри рішення РНБО.

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Про персону: Хакан Фідан Хакан Фідан - турецький дипломат, міністр закордонних справ Туреччини, ексочільник національної розвідки Туреччини, пише Вікіпедія. Під час повномасштабного російського вторгнення в Україну брав участь у переговорах про обмін військовополоненими між Україною та РФ. Так, у жовтні 2022 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників Азовсталі у Туреччині".

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