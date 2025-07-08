Українцям нараховують допомогу по-новому: хто отримає 4 500 гривень в липні

Уряд вирішив кардинально змінити систему соціальної підтримки українців.

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Соціальну допомогу в Україні виплачуватимуть по-новому / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Основне:

В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

Пілотна програма базової соціальної допомоги вже стартувала

В Україні планують обʼєднати в одну всі нинішні види допомоги. Виплати за цією програмою українці отримуватимуть уже з наступного року. Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович в ефірі з ЦЕС.

За словами Жолнович, в Україні вже стартувала пілотна програма "абсолютно автоматичної допомоги" - базової соціальної допомоги.

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"Я думаю, що ми протестуємо, як вона працює. І вже з наступного року будемо об'єднувати ці допомоги. Усі види допомоги зробимо єдиною, зрозумілою, простою, але досить високою", - сказала вона.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.

Перший етап почнеться 1 липня 2025 року — тоді базову соціальну допомогу почнуть виплачувати тим, хто вже зараз отримує одну з держвиплат.

Проєкт буде впроваджено у два етапи. Зокрема, з 1 липня 2025 року - базову соціальну допомогу почнуть отримувати громадяни, які вже мають одну з таких держдопомог:

малозабезпечені сім'ї;

одинокі матері;

багатодітні родини;

діти, батьки яких ухиляються від аліментів або невідомо де перебувають.

А з 1 жовтня 2025 року допомогу зможуть отримати й інші родини, які відповідатимуть критеріям, визначеним у постанові.

Виплати для українців - новини за темою

Як писав Главред, громадяни України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) у липні 2025 року можуть розраховувати на низку соціальних виплат. Зокрема держава виділить по 2 тисячі гривень для кожного дорослого та по 3 тисячі гривень для дітей та людей з інвалідністю на проживання.

Також до Дня Незалежності України у 2025 році деяким категоріям громадян передбачені разові грошові виплати. Юристи розповіли, хто може отримати кошти.

Крім того, українці можуть отримати до 124 тис. грн (3 тис. доларів) на розвиток власної справи. Грантову програму ініціювали у Миколаєві.

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Про персону: Оксана Жолнович Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

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