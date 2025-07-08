Армія РФ відклала плани щодо захоплення Сумщини через хитрий план ЗСУ - Жмайло

Для українських військових не став сюрпризом намір РФ атакувати Сумщину, тому окупантів очікували неприємності.

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Українські військові стабілізували ситуацію на гарячому напрямку / Колаж: Главред, фото: 25 ОПДБр, Генштаб ЗСУ

Що сказав Жмайло:

Ворог не досяг поставленої мети на Сумщині

Українські сили зупинили просування армії РФ

Росії доводиться відкласти плани щодо наступу у Сумській області

Окупаційні війська країни-агресорки Росії не отримують очікуваного результату внаслідок атак на Сумському напрямку. Про це в етері 24 каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, Сили оборони України змогли зупинити просування окупантів, вдало використавши момент, коли ворог був у слабкій позиції. В результаті росіяни зазнають чималих втрат через успішні контрнаступальні дії ЗСУ.

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Станом на зараз, як каже Жмайло, локальна ініціатива перехоплена Силами оборони України, а темпи просування перевищують терми руху російських військових.

"Не можу сказати, що для Сумщини все закінчено, але ми справді намагаємося стабілізувати лінію бойового зіткнення. Плани росіян щодо Сум і виходу на височини, південніше від Юнаківки та Кіндратівки, поки що відкладаються", – додав він.

Суми / Інфографіка: Главред

Ситуація у Сумській області - останні новини

Раніше військовий оглядач Дмитро Снєгирьов повідомляв, що у російських окупантів наразі немає тактичних успіхів у Харківській та Сумській областях. Ідея глави Кремля Володимира Путіна щодо створення, мовляв, буферної зони, провалилася.

Напередодні, як писав Главред, речник УДА повідомив, що у Сумській області українські військові зірвали бліцкриг армії країни-агресорки Росії, яка так і не змогла закріпитися на прикордонних ділянках області.

Нагадаємо, становище військ країни-агресора Росії в Сумській області погіршується. Сили оборони України просуваються флангами і зуміли взяти в кліщі деякі позиції противника.

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Про персону: Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення. У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

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