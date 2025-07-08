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Пенсія 11 тисяч гривень: хто з українців може претендувати на виплати

Маріна Фурман
8 липня 2025, 12:57
183
На розмір пенсії впливає чимало факторів: основні — страховий стаж та заробітна плата.
пенсия
Який стаж і зарплату треба мати, щоб було 11 000 гривень пенсії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Хто з українців може отримати 11 тис грн пенсії
  • Які чинники впливають на розмір пенсії

На розмір пенсійних виплат в Україні впливає безліч чинників. Проте значну роль відіграє все ж офіційна заробітна плата та страховий стаж. Главред зʼясував, який стаж та зарплата мають бути для пенсії в розмірі 11 000 гривень.

Щоб вийти на пенсію у 60 років, українці повинні мати від 32 років страхового стажу. Якщо його недостатньо і стаж коливається від 22 до 31 років, то піти на заслужений відпочинок можна в 63 роки.

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Люди зі ще меншим стажем, але не нижче 15, стають пенсіонерами після 65-річчя.

Наступний важливим чинником, що впливає на розмір пенсії - офіційна зарплата.

Щоб отримати пенсію у розмірі 11 тисяч гривень, потрібно мати відповідний стаж, а середній заробіток має становити не менше 31,4 тис. грн.

Щоб отримати більш точні дані, українці можуть скористатися пенсійним калькулятором від ПФУ. На сайті є можливість отримати індивідуальний розрахунок.

Які документи треба подати для виходу на пенсію
Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Виплата пенсій в Україні - останні новини

Уряд України планує збільшити розмір мінімальної пенсії. Згідно з документом, вже з 2026 року українці на заслуженому відпочинку отримуватимуть щонайменше 2564 грн на місяць — проти 2361 грн, які виплачують у 2025-му.

Також в Україні пенсіонери, які зазнали репресій за боротьбу за незалежність у ХХ столітті, мають право на щомісячну надбавку до пенсії у розмірі 5 050 грн. Вона виплачується за особливі заслуги перед Україною на підставі відповідних довідок.

Як писав Главред, літні громадяни України, яким виповнилося 80 років, мають змогу щомісяця отримувати додаткову фінансову підтримку, якщо вони проживають самостійно та потребують постійного догляду. У 2025 році ця надбавка до пенсії становить 944,40 гривень, що дорівнює 40% від встановленого прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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Про джерело: Пенсійний фонд

Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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