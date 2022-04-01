УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Дорога смерті": війська Путіна під Харковом розстріляли десятки машин з людьми

1 квітня 2022, 00:28

Трасою смерті виявилася дорога біля села Мала Рогань під Харковом.

1647331558-9778.JPG
Війна в Україні / Reuters

В Харківської області російські військові масово розстрілюють мирних жителів.

Як передає український омбудсмен Людмила Денісова, на одній з трас під обстріли окупантів потрапили близько 20 цивільних машин.

За її словами, трасою смерті виявилася дорога біля села Мала Рогань під Харковом.

Про це дізналися тільки після того, як був звільнений цей населений пункт українськими захисниками. Денісова зазначила, що на цій дорозі серед обстріляних машин немає жодного військового - виключно приватні автомобілі людей.

"Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом врятуватися не вдалося. Тіла деяких убитих громадян вдалося забрати тільки зараз", - наголошується в повідомленні.

Відомо, що російські загарбники встановили контроль над цією трасою, де влаштували справжній терор, ще 27 лютого.

false

Читайте також:

viber
війна в Україні Харківська область Людмила Денисова війна Росії та України
Реклама
Популярне
Благовіщення 2022: всі забобони дня - від грошових до прикмет для зачаттяБлаговіщення 2022: всі забобони дня - від грошових до прикмет для зачаття Полонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTokПолонений горе-окупант на прізвисько Чмоня став зіркою TikTok "Спочатку Україна, а потім усе інше": Дмитро Комаров розповів, коли почне створювати нові проєкти"Спочатку Україна, а потім усе інше": Дмитро Комаров розповів, коли почне створювати нові проєкти 13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у Польщі13-річний син Тіни Кароль до сліз шокував своїм вчинком українських біженців у Польщі Кадиров у Маріуполі: пропагандисти "перекинули" диктатора з Києва - його зустрів мертвий генерал РФКадиров у Маріуполі: пропагандисти "перекинули" диктатора з Києва - його зустрів мертвий генерал РФ

Останні новини

01:06

"Може бути дуже складно": Зеленський назвав новий напрямок головного удару РФ

00:28

"Дорога смерті": війська Путіна під Харковом розстріляли десятки машин з людьми

00:20

Ворог відкинутий назад: ЗСУ зачистили 11 населених пунктів на ХерсонщиніВідео

00:14

У результаті авіаудару по Київській області в селі зруйновані будинки

00:09

"Всі отримають покарання": Зеленський позбавив звання двох генералів СБУ за зрадуВідео

Реклама
00:05

Російська телеведуча, яка зустріла війну в Києві, запропонувала зрівняти Росію з землеюВідео

31 березня, четвер
23:59

Дві країни Радбезу ООН погодилися стати гарантом безпеки - Арахамія

23:58

Прикмети на 1 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

23:52

19-річна вагітна вдова розповіла про дзвінок чоловіка за кілька хвилин до загибеліВідео

23:42

"РФ починала з ультиматумів": Єрмак розповів про складні переговори з МосквоюВідео

23:34

"Путін став людиною в клітці": у Британії жорстко розкритикували диктатораВідео

23:24

Ювелірний удар: ЗСУ розбили техніку окупантів, яку ті ховали серед будинківВідео

23:08

Як отримати 2000 і 3000 гривень переселенцям в Україні: покрокова інструкціяВідео

23:04

Резніков поспілкувався з президентом Туреччини: які теми обговорили

22:57

"Ночуємо на звалищі": мобілізовані орки з "ДНР" поскаржилися на скотинячі умовиВідео

22:57

Байден спрогнозував, чи відведе Путін війська з околиць Києва

22:45

Всі окупанти вийшли з території ЧАЕСВідео

22:33

Домашній арешт і звільнення: Путін карає своїх радників - БайденВідео

22:27

Арестович відповів, чому російські окупанти ґвалтують українських дівчатВідео

22:24

Двічі розлучений, двічі татусь: що відомо про нового коханця Дорофєєвої

Реклама
22:10

У МЗС відреагували на призов та мобілізацію українців в армію РФ

21:56

"Пшонка-стайл" і ностальгія за совком: як виглядає палац Медведчука на ЗакарпаттіФотоВідео

21:40

Зустріч з Путіним і гарантії безпеки: Зеленський терміново зідзвонився з ЕрдоганомВідео

21:39

У Харкові викрили ботоферму РФ: військовим пропонували здатися

21:30

В Україні різко подешевшають євробляхи: Рада зняла податки та акцизиВідео

21:18

Фанати відвернулися від Софії Стужук за замовчування війни - Дурнєв впевнений, що це її кінецьВідео

21:10

"Стадо баранів": Панін розповів, чому росіяни підтримують кривавий режим ПутінаВідео

20:59

У Пентагоні назвали чотири напрямки нових авіаударів РФ

20:44

Британія та союзники направлять Україні засоби ППО і артилерію

20:44

Зустріч Зеленського з Путіним і бої на Донбасі: Арестович про підступні плани КремляВідео

20:41

Арестович розповів, що для Путіна буде перемогою над Україною

20:30

Відхід підрозділів РФ: у ЗСУ обіцяють добрі новини на київському напрямкуВідео

20:18

Шахраї влаштували "бізнес на крові": переселенцям замість житла давали "притулок" на кладовищіВідео

20:10

Прикмети на 2 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

20:09

"Залишили купу мін": на Чернігівщині ЗСУ звільнили два населені пункти

20:09

Українські АЕС переводять у Паризький центр - Енергоатом

19:54

Олена Зеленська вперше розповіла, як живе сім'я під час війни і погрозах президентуВідео

19:37

Плани Путіна: чому Європі не уникнути війни з РосієюПогляд

19:35

Росія впровадила санкції проти вищого керівництва ЄС

19:34

Квітень принесе в Україну різке похолодання

Реклама
19:31

На Чернігівщині окупанти сидять "на головах" у людей і по-звірячому грабують будинки

18:56

Бренди PEUGEOT, CITROEN та OPEL продовжують надавати безкоштовне сервісне обслуговування автомобілів державних та комунальних установ новости компании

18:54

ФІФА оскандалилося через відсторонення Росії від міжнародних турнірів

18:53

Путін усвідомлює близький провал у війні та шукає "нову ідеологію для РФ" – росЗМІВідео

18:42

Студенти з ОРДЛО розповіли про примусову мобілізацію

18:35

Найбагатша українська співачка розповіла про долю свого розкішного особняка в Києві за 5 млнВідео

18:33

На кого Дорофєєва проміняла Дантеса - ЗМІ назвали ім'я розлучникаВідео

18:10

Ердоган зробив заяву про гарантії Туреччини щодо безпеки для України і санкції проти Росії

18:04

Газ за рублі: як Росія знову намагається обманути ЗахідПогляд

17:59

У фотобанку УНІАН майже півтори тисячі актуальних світлин про війну та спротив України рф

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти