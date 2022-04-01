"Дорога смерті": війська Путіна під Харковом розстріляли десятки машин з людьми

Війна в Україні / Reuters

В Харківської області російські військові масово розстрілюють мирних жителів.

Як передає український омбудсмен Людмила Денісова, на одній з трас під обстріли окупантів потрапили близько 20 цивільних машин.

За її словами, трасою смерті виявилася дорога біля села Мала Рогань під Харковом.

Про це дізналися тільки після того, як був звільнений цей населений пункт українськими захисниками. Денісова зазначила, що на цій дорозі серед обстріляних машин немає жодного військового - виключно приватні автомобілі людей.

"Люди намагалися розвернутися. На жаль, багатьом врятуватися не вдалося. Тіла деяких убитих громадян вдалося забрати тільки зараз", - наголошується в повідомленні.

Відомо, що російські загарбники встановили контроль над цією трасою, де влаштували справжній терор, ще 27 лютого.

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