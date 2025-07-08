РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом - ОСУВ "Хортиця"

Окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Зеленого, намагаючись прорвати українську оборону.

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РФ наступає з трьох напрямків / Колаж: Главред, Фото: Facebook/36obmp, 501 ОБМП

Коротко:

Ситуація на фронті залишається напруженою, але контрольованою

Росіяни, не зважаючи на втрати, намагаються розвинути наступ

РФ активізувала наступ із трьох напрямків. ЗСУ міцно тримають позиції під Вовчанськом і Гуляйполем. Про це повідомляє в Telegram-каналі оперативно-стратегічне угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Південно-Слобожанському напрямку російські війська минулої доби активізували штурмові дії.

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За даними військових, окупанти атакували позиції ЗСУ поблизу Вовчанська та Зеленого, намагаючись прорвати українську оборону та інфільтрувати штурмові групи в напрямку Дігтярного.

Військові зазначають, що тривають заходи з виявлення, локалізації та знищення ворожих груп. Ситуація залишається напруженою, але контрольованою.

Водночас на Новопавлівському напрямку противник зосередив вогневу та штурмову активність у районах населених пунктів Мирне, Багатир, Воскресенка, Вільне Поле, Новосілка та Шевченко.

На Гуляйпільському напрямку ворог намагається тиснути в районі Малинівки. Відомо про важкі бої. Росіяни, не зважаючи на втрати, намагаються розвинути наступ.

Ситуація на фронті - останні новини України

Як повідомляв Главред, військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що становище військ країни-агресора Росії в Сумській області погіршується. Сили оборони України просуваються флангами і зуміли взяти в кліщі деякі позиції противника.

Аналітики DeepState повідомили, що російські окупанти намагаються прорватися до кордонів Дніпропетровської області. Ворог на Покровському напрямку захопив одразу два села - Новоукраїнка та Зелений Кут, розташовані поблизу адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Водночас представник Української добровольчої армії Сергій Братчук сказав, що ситуація на Дніпропетровщині досить напружена. Атаки ворога на цьому напрямку пов'язані з наступом на Покровськ.

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Що відомо про ОСУВ "Хортиця"? Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" (ОСУВ "Хортиця"), також відоме як Угруповання Об'єднаних сил та Східне угруповання військ - об'єднання Збройних сил України. Створено під час відбиття російської збройної агресії 2022 року. Діє у Східній операційній зоні, відповідає за східну ділянку лінії бойового зіткнення (Харківський, Ізюмський, Лиманський, Лисичанський, Курахівський, Куп'янський, Бахмутський, Авдіївський та Вугледарський напрямки). Станом на літо 2023 року на півночі межує з ОСУВ "Північ", на півдні - з ОСУВ "Таврія", пише Вікіпедія.

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