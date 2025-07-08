"Труднощі у трудних": наречений Лесі Нікітюк зізнався, чи подобається йому бути батьком

Дмитро Бабчук у новому статусі перебуває менше місяця.

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Леся Нікітюк стала мамою - Дмитро Бабчук висловився про сина від ведучої / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук у червні вперше стали батьками

Партнер ведучої розповів свої думки про батьківство

15 червня 2025 року українська ведуча, акторка та модель Леся Нікітюк уперше стала мамою. Першою ця дитина є і для її нареченого, українського військового Дмитра Бабчука.

Щасливі батьки намагаються оберігати сина від уваги громадськості, але з неприкритим задоволенням діляться деталями своїх нових ролей - мами і тата. Так Бабчук у своєму блозі в Instagram висловився про батьківство, і як йому вдається поєднувати це з військовою службою.

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Дмитро зазначив, що хотів би перебувати з сім'єю цілодобово, але поки що насолоджується тим, що має зараз. Роль йому не здається надто важкою. "Взагалі гуд, але бажання є бути поруч 24/7 завжди, але поки не маємо такої можливості. (У ролі батька) вері дуже кайф. Постійно хочу щось купувати малому, хоч він ще зовсім маленький. Труднощі у трудних, ми - люди легкі", - написав Дмитро.

Леся Нікітюк стала мамою - Дмитро Бабчук висловився про сина від ведучої / instagram.com/special_my_profession

Леся Нікітюк стала мамою - Дмитро Бабчук висловився про сина від ведучої / instagram.com/special_my_profession

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Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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