В Україні першокласникам нарахують по 5 000 грн: куди звертатися за грошима

Щоб отримати кошти треба підтвердити заявку через "Дію" або звернутися до Пенсійного фонду.

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Як отримати гроші в рамках програми "Пакунок школяра" / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Як працює програма "Пакунок школяра"

На що можна витратити допомогу

Як батькам отримати кошти

Першокласники у 2025 році можуть претендувати на допомогу від держави в межах програми "Пакунок школяра". Щоб отримати 5 000 грн, батьки повинні підтвердити свою заявку через "Дію" або ж написати заяву у Пенсійному фонді. Про це міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович повідомила в ефірі телемарафону.

За словами Жолнович, "Пакунок школяра" стане доступний після того, як батьки запишуть свою дитину до першого класу.

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Далі шкільна система передасть інформацію про першокласників у Пенсійний фонд, а згодом у "Дії" батькам прийде push-повідомлення про те, що вони можуть отримати фінансову допомогу. Далі, якщо батьки підтверджують бажання отримати допомогу, то кошти перераховуються на віртуальну картку в застосунку.

Якщо "Дії" немає, то слід звернутися до Пенсійного фонду, написати заяву та вказати рахунок, на який держава перерахує гроші.

Гроші за програмою "Пакунок школяра" можна буде витратити виключно у спеціалізованих магазинах, зокрема, з дитячими товарами, які мають відповідні коди діяльності. Робити покупки можна буде як офлайн, так і онлайн.

"Ці гроші за будь-яких обставин не можна буде витратити ні на що, що не стосується дитячих товарів, наприклад, алкоголь", — наголосила Жолнович.

Варто додати, що виплата надається за умови, що дитина піде навчатись саме до української школи — на території нашої країни.

При цьому поза увагою не залишаться і першокласники, які поки не знайшли свою сім'ю та перебувають у спеціальних закладах — вони теж отримають 5 тисяч гривень на дитячі товари.

Виплати для Українців - новини за темою

Як писав Главред, за ініціативою президента Володимира Зеленського ухвалено рішення про запуск в Україні нової програми виплат - "Пакунок школяра". Тепер кожен першокласник отримає по 5 тисяч гривень.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проєкту базової соціальної допомоги. Розмір базової величини для розрахунку допомоги становитиме 4500 гривень.

Крім того, українці можуть отримати до 124 тис. грн (3 тис. доларів) на розвиток власної справи. Грантову програму ініціювали у Миколаєві.

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Про персону: Оксана Жолнович Жолнович Оксана Іванівна (21 лютого 1979, Львів) — міністр соціальної політики України (з 19 липня 2022 року), кандидат юридичних наук, доцент.

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