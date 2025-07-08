Рідкісна монета дістанеться не кожному: в Україні з’явились нові гривні

Ви дізнаєтеся:
- Як виглядає нова монета номіналом 5 гривень
- Скільки екземплярів нової монети з’явиться в обігу
Національний банк України увів в обіг нову монету номіналом 5 грн. Вона отримала назву "Українська бавовна. БПЛА "Vampire". Памʼятна монета присвячена потужному багатоцільовому дрону "Vampire". Про це йдеться в НБУ.
Придбати монету можна 8 липня, але на всіх не вистачить, адже тираж – до 75 000 штук.
Як виглядає нова монета
На монеті зображено понівечену землю від вибухів. Зліва — шанці, справа — палаючий ворожий танк. Над полем бою летить дрон "Vampire".
На іншому боці - зображено гексакоптер "Vampire", який скидає боєприпас. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником.
У верхній частині монети знаходиться напис "VAMPIRE".
У НБУ зазначають, що над дизайном монети працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
"Vampire" – високоточний безпілотний літальний апарат нового покоління. Цей український гексакоптер зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько "Баба Яга" – через нищівну силу ударів", – йдеться у повідомленні.
У НБУ додали, що перший дрон зʼявився 06.07.2022. Він має шість гвинтів, може нести 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматися на висоту до 500 метрів, а дальність польоту сягає 15 км.
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Нещодавно у НБУ висловили сподівання, що наступний плановий тираж українських монет буде вже не в копійках, а в шагах. Однак, старі монети також залишаться в обігу.
Нагадаємо, Національний банк України розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро.
Раніше Главред писав, що решта у магазині копійками часто дратує українців, хоча вони не здогадуються, що можуть потім знайти у себе в гаманці рідкісну монету, яка коштуватиме декілька тисяч гривень.
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Про джерело: Національний банк України
Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".
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