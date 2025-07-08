Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

Рідкісна монета дістанеться не кожному: в Україні з’явились нові гривні

Маріна Фурман
8 липня 2025, 14:07
142
Тираж монети – до 75 000 штук.
монеты
В Україні з'явилися нові 5 грн / Колаж: Главред, фото УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Як виглядає нова монета номіналом 5 гривень
  • Скільки екземплярів нової монети з’явиться в обігу

Національний банк України увів в обіг нову монету номіналом 5 грн. Вона отримала назву "Українська бавовна. БПЛА "Vampire". Памʼятна монета присвячена потужному багатоцільовому дрону "Vampire". Про це йдеться в НБУ.

Придбати монету можна 8 липня, але на всіх не вистачить, адже тираж – до 75 000 штук.

відео дня

Як виглядає нова монета

На монеті зображено понівечену землю від вибухів. Зліва — шанці, справа — палаючий ворожий танк. Над полем бою летить дрон "Vampire".

5 гривен
Як виглядають нові 5 грн / фото: НБУ

На іншому боці - зображено гексакоптер "Vampire", який скидає боєприпас. Фоном слугує стилізована хмара з блискавками, що символізують міць, швидкість та невідворотність ударів, завдаваних цим безпілотником.

У верхній частині монети знаходиться напис "VAMPIRE".

5 гривен
Як виглядають нові 5 грн / фото: НБУ

У НБУ зазначають, що над дизайном монети працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

"Vampire" – високоточний безпілотний літальний апарат нового покоління. Цей український гексакоптер зарекомендував себе як високоефективний засіб ураження, дистанційного мінування та гуманітарної допомоги. Від противника він отримав прізвисько "Баба Яга" – через нищівну силу ударів", – йдеться у повідомленні.

У НБУ додали, що перший дрон зʼявився 06.07.2022. Він має шість гвинтів, може нести 15 кг боєзаряду чи іншого вантажу, підніматися на висоту до 500 метрів, а дальність польоту сягає 15 км.

Гроші - новини за темою

Нещодавно у НБУ висловили сподівання, що наступний плановий тираж українських монет буде вже не в копійках, а в шагах. Однак, старі монети також залишаться в обігу.

Нагадаємо, Національний банк України розглядає можливість зміни основної курсоутворюючої валюти з долара на євро.

Раніше Главред писав, що решта у магазині копійками часто дратує українців, хоча вони не здогадуються, що можуть потім знайти у себе в гаманці рідкісну монету, яка коштуватиме декілька тисяч гривень.

Інші новини:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

гривна Національний банк новини України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

15:32Фронт
РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину, туди стягують значні сили – військовий

РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину, туди стягують значні сили – військовий

15:14Фронт
Зеленський повідомив послу України в США про її відставку - ЗМІ

Зеленський повідомив послу України в США про її відставку - ЗМІ

14:22Україна
Реклама

Популярне

Більше
Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

16:00

Точно не згниє і не засохне: як зберегти часник до весни

15:55

Ціни суттєво впали: у магазинах подешевшали улюблені сезонні овочі українців

15:40

Вже все зроблено: економіст озвучив невтішний прогноз тиску санкціями на РФ

15:32

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

15:20

У Ольги Мартиновської новий роман: шеф показала свого обранця

Завершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - АлексашенкоЗавершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - Алексашенко
15:20

Чистити більше не потрібно: копійчаний засіб надовго позбавить від пилуВідео

15:19

Таємниця тисячоліття розкрита: що ховало в собі зображення Вітрувіанської людини

15:14

РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину, туди стягують значні сили – військовий

15:05

В Україні першокласникам нарахують по 5 000 грн: куди звертатися за грошима

Реклама
15:00

Даша Астаф'єва вперше висловилася про своє таємне весілля

14:29

Чи існує лосось: шеф-кухар розповів неочікувану правду про популярну рибу

14:22

Зеленський повідомив послу України в США про її відставку - ЗМІ

14:07

Рідкісна монета дістанеться не кожному: в Україні з’явились нові гривні

14:04

У Кремлі почали скиглити після обіцянки Трампа відправити Україні більше зброї

13:49

Чому 9 липня не можна веселитися і розважатися: яке церковне свято

13:38

В Україні підскочили ціни на газ: скільки доведеться платити громадянам

13:24

Орбакайте поділилася трагедією: що сталося з близькою людиною

13:18

"Труднощі у трудних": наречений Лесі Нікітюк зізнався, чи подобається йому бути батьком

13:16

На Україну чекає найспекотніший день літа: синоптик назвала дату

12:57

Пенсія 11 тисяч гривень: хто з українців може претендувати на виплати

Реклама
12:29

Слово "кіт" побачать тільки справжні генії: загадку треба розгадати за 7 секунд

12:26

"Неприйнятно для всіх": президент Чехії дав похмурий прогноз щодо війни в Україні

12:25

Українські сили відновили та утримують позиції в двох областях РФ - Сирський

12:11

Українцям нараховують допомогу по-новому: хто отримає 4 500 гривень в липні

11:58

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС Туреччини зробили важливу заяву

11:49

Гороскоп Таро на завтра 9 липня: Дівам - вершина, Стрільцям - порядок

11:26

"Чим їх озброювати?": чи нападе путінська армія на НАТО - експерт відповівВідео

11:23

Кіркорова розтоптали в Росії: що сталося

11:13

Китайський гороскоп на завтра 9 липня: Зміям - самотність, Собакам - зміни

11:08

Армія РФ відклала плани щодо захоплення Сумщини через хитрий план ЗСУ - Жмайло

11:01

З 1 серпня банки змінюють правила користування картками: що варто знати

10:59

"Ліга Сміху" повертається на ТЕТ в улюбленому форматі фестивалю

09:59

РФ боїться ударів України: Атеш вказав на переміщення бойових кораблів в Криму

09:57

РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом - ОСУВ "Хортиця"

09:45

Десятки вибухів гриміли в п'яти районах: РФ вдарила по Україні дронами й ракетами

09:30

4 знаки зодіаку, у яких у липні настане поворотний момент у житті

09:18

"Він налагоджує мир": Нетаньяху номінував Трампа на Нобелівську премію

08:56

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 липня (оновлюється)

08:49

Трамп пообіцяв Зеленському стільки зброї, скільки США зможуть дати – WSJ

08:27

Україна використовує на фронті рибальські сітки для лову дронів ворога - NYT

Реклама
08:22

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Путін отримав на стіл кілька сценаріїв розвитку війни в УкраїніПогляд

07:40

Найсильніші санкції за три роки війни: у Парижі анонсували новий удар по РФ

06:35

"У пеклі гинуть люди": Трамп заявив про відновлення постачання зброї УкраїніВідео

06:10

Потужний наступ РФ провалився?Погляд

05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

05:25

Як сказати "изобилие" українською: не усі зможуть відповісти правильно

04:46

Гороскоп на завтра 9 липня: Близнюкам - грандіозний успіх, Левам - великі витрати

04:30

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

04:09

Україна змогла переграти Москву та зберегти безцінний скарб - про що йдетьсяВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти