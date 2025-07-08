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З 1 серпня банки змінюють правила користування картками: що варто знати

Маріна Фурман
8 липня 2025, 11:01
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Прогнозується, що нова фінансова реальність зробить життя українців простішим.
З 1 серпня банки змінюють правила користування картками: що варто знати
Які зміни щодо користування банківськими картками набудуть чинності з 1 серпня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Що зміниться для українців з 1 серпня
  • Що таке відкритий банкінг

З 1 серпня банківські картки "працюватимуть" по-новому. В Україні планують запровадити відкритий банкінг. Про це повідомляє портал Радіо Трек.

Відкритий банкінг - система, яка дозволить власникам кількох карток різних банків розраховуватись однією платіжкою, автоматично використовуючи кошти з різних рахунків.

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Наприклад, якщо на одній картці не вистачає коштів, система автоматично спише необхідну суму з іншої.

"Більше не потрібно вручну перекидати кошти чи платити частинами — усе автоматично й зручно", - йдеться в повідомленні.

Тим часом генеральний директор та засновник агростартапу AgroApp, акціонер фінтех-компанії Activitis Ярослав Смакота у коментарі для Комерсант Український пояснив, як працюватиме відкритий банкінг.

"Завдяки відкритому банкінгу не просто з’явиться єдиний фінансовий хаб, тобто можливість бачити в одному додатку всі свої рахунки, кредити, депозити з різних українських банків, що спростить планування бюджету, відстеження витрат та управління фінансами. На основі аналізу транзакцій, AI-додатки зможуть пропонувати індивідуальні поради щодо заощаджень, інвестицій, а також підбирати найвигідніші кредитні та депозитні пропозиції від різних українських банків", - розповів Смакота.

При цьому президент Асоціації українських банків Андрій Дубас додав, що з появою відкритого банкінгу, в Україні зʼявляться нові додатки, у яких користувачі зможуть вести, наприклад, облік власного сімейного бюджету або ж самостійно взяти кредит. За словами Дубаса, рахунки клієнта з різних банків підключатимуться до застосунку лише за його згодою.

Робота банків - новини за темою

Як писав Главред, українці скаржаться на викрадення кредитних коштів з карт ПриватБанку. Клієнти ПриватБанку скаржаться, що з їхніх рахунків шахраї зняли всі кошти, включно з кредитним лімітом, який тепер потрібно повернути.

Нагадаємо, українські банки можуть блокувати перекази, які пов’язані з країною-агресоркою Росією або Білоруссю. При цьому такий переказ у разі його блокування можливо не вдасться розблокувати навіть через суд.

Раніше повідомлялося, що один із банків нараховує кешбек за зарплати. Щоб підключити нарахування кешбеку достатньо мати рахунок юридичної особи в monobank, а заявку можна подати онлайн.

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Про персону: Андрій Дубас

Дубас Андрій Богданович - президент Асоціації українських банків. Вищу освіту здобув у Київському національному університеті ім. Т. Г. Шевченка, університеті економіки і права "КРОК", а також у Національній академії державного управління при Президенті України. У банківській системі працює з 2014 року. З 2016 року є членом Вищої експертної ради Національного банку України.

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