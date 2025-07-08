Прихвостень Путіна Пєсков після заяви Трампа почав розкидатися звинуваченнями, що це нібито "не лежить у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню".

https://glavred.net/politics/v-kremle-nachali-nyt-posle-obeshchaniya-trampa-otpravit-ukraine-bolshe-oruzhiya-10679639.html Посилання скопійоване

У Кремлі почали скиглити після обіцянки Трампа відправити Україні більше зброї/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, УНІАН

Коротко:

У Кремлі відреагували на обіцянку Трампа відправити Україні більше зброї

Пєсков сказав, що це нібито "не лежить у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню"

У Кремлі відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який пообіцяв надати Україні нові пакети військової допомоги.

Прессекретар диктатора РФ Дмитро Пєсков після такої заяви Трампа почав розкидатися звинуваченнями, що таке рішення нібито "не лежить у руслі спроб сприяти мирному врегулюванню".

відео дня

Але водночас він сказав, що дуже "цінує зусилля Трампа щодо прямого переговорного процесу між Москвою і Києвом".

"Що стосується того, які саме постачання, в якій кількості продовжують надходити до України із США, то потрібен час, щоб це прояснити остаточно", – додав він.

Також він не стримався, щоб не кинути кілька звинувачень у сторону держав Європи, які надають Україні зброю для захисту від країни-агресорки Росії. Пєсков цинічно заявив, нібито такі дії "спрямовані на те, щоб сприяти продовженню бойових дій".

Військова допомога Україні від США – останні новини

Раніше повідомлялося, що Трамп зробив гучну заяву про допомогу Україні та "наїхав" на Путіна. Дональд Трамп нагадав, що нещодавно провів конструктивну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

Як раніше повідомляв Главред, Трамп заявив про відновлення постачання зброї Україні. У Пентагоні заявили про відновлення постачання зброї Україні після слів Дональда Трампа про необхідність допомоги Києву.

Також раніше у WSJ зазначали, що Трамп пообіцяв Зеленському стільки зброї, скільки США зможуть дати. Рада національної безпеки США обговорить кроки в питанні продовження збройної підтримки України.

Читайте також:

Про персону: Дмитро Пєсков Дмитро Сергійович Пєсков - заступник керівника Адміністрації президента Російської Федерації і прес-секретар президента РФ Володимира Путіна. Після вторгнення Росії на Україну Євросоюз, США, Канада, Японія, Великобританія і ряд інших країн ввели проти Пєскова персональні санкції, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред