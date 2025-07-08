Десятки вибухів гриміли в п'яти районах: РФ вдарила по Україні дронами й ракетами

Ворог атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 з Курської області і 54-ма ударними БПЛА.

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РФ била по Україні дронами / Колаж: Главред, фото: 126 обто, ua.depositphotos.com

Що відомо:

Сили оборони знешкодили 34 із 58 ударних дронів

РФ атакувала 4-ма ЗУР і 54-ма ударними БПЛА

У ніч на 8 липня Сили оборони знешкодили 34 із 58 ударних безпілотників, якими РФ атакувала Україну, повідомляють Повітряні сили Збройних сил.

"Станом на 08:00 протиповітряною обороною знешкоджено 34 ворожих БПЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та півдні країни. 26 - збито вогневими засобами ураження, 8 - локаційно втрачено/пригнічено РЕБ", - повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

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Як повідомляється, у ніч на 8 липня (з 00:30 8 липня) противник атакував 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/400 з Курської обл. та 54-ма ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів з напрямків: Курськ, Оріл - з РФ, Гвардійське - з ТОТ Криму.

/ Главред

Зафіксовано влучання ударних БПЛА противника в 5 локаціях, уточнили в Повітряних силах. Судячи з опублікованої статистки, ЗСУ не вдалося перехопити щонайменше 20 російських ударних дронів.

/ ВС ЗСУ

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося, що десятки російських дронів-камікадзе типу "шахед" були збиті українськими дронами-перехоплювачами. Як розповів президент Володимир Зеленський, цього разу Російська Федерація запустила понад 500 ударних дронів і ракет.

Як повідомляв Главред, раніше ворожі сили вдарили БПЛА по Полтаві. У Сухопутних силах ЗСУ заявили про загиблих і поранених. Фіксувалася пожежа в будівлі Полтавського міського ТЦК і СП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що війська РФ атакували Київ десятками дронів і ракетами. Наслідки фіксувалися в понад 13 районах столиці. Були пожежі, у місті стояв дим.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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