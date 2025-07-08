Чому 9 липня не можна веселитися і розважатися: яке церковне свято

9 липня забороняється працювати в полі або займатися важкою фізичною працею.

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9 липня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pexels

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Яке церковне свято 9 липня

Що не можна робити 9 липня

Народні прикмети і традиції

У середу, 9 липня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 9 липня

Панкратій народився в Антіохії Сирійській у досить благочестивій родині. Його батьки були євреями, які по-справжньому повірили в Ісуса Христа після Вознесіння. Святий Панкратій прибув до Єрусалима зі своїм батьком, коли апостоли вирушили проповідувати Слово Боже. Там у нього була можливість слухати самого Спасителя.

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Після Вознесіння він став учнем апостола Петра, який і охрестив його на місіонерську подорож. Близько 40 років став єпископом Тавроменійським (сьогодні Таорміна). Там Панкратій проповідував Євангеліє, хоча місце було язичницьким. Під його приводом там було побудовано церкву. Однак через втрату влади язичницький правитель Акілій увірвався до храму, схопив Панкратія і довго його катував. Священномученика забили камінням до смерті.

Що не можна робити 9 липня

Забороняється працювати в полі або займатися важкою фізичною працею - потрібно з повагою ставитися до подвигу мученика.

Не слід сваритися, ображати когось - усі злі слова можуть обернутися до вас.

Не можна веселитися, голосно розважатися - це день молитви.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

спека 9 липня - до суворої зими;

дощ - чекайте на дощовий тиждень;

вранці туман і велика роса - до сонячного і теплого дня;

грім 9 липня - буде мало меду, але багато горіхів;

літає багато бджіл - чекайте на теплу і довгу осінь.

У народі 9 липня носило назву Панкратій Травник. Саме з цього дня починали активно збирати цілющі та лікувальні трави. Вірили, що зілля має особливу силу, настоявшись до Панкратія.

Іменини 9 липня

Які завтра іменини: Андрій, Іван, Кирило, Костянтин, Михайло, Олександр, Федір.

Талісманом людини, народженої 9 липня, є з давніх часів існування переконання, що цей камінь наділяє свого власника здатністю долати будь-які перешкоди, відкривати недосяжне і знаходити вихід навіть із найзаплутаніших ситуацій.

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