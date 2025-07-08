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У Ольги Мартиновської новий роман: шеф показала свого обранця

Олена Кюпелі
8 липня 2025, 15:20
74
Серце харизматичної судді Мастер Шеф тепер не вільне.
Ольга Мартиновська
Ольга Мартиновська у стосунках/ колаж: Главред, фото: instagram.com/olga_martynovska

Коротко:

  • З ким зустрічається Ольга Мартеновська
  • Де їх "застукали" з партнером

Українська відома суддя шоу МастерШеф Ольга Мартиновська більше не самотня.

Як повідомляє ТСН, зірку української гастрономії підловили на концерті популярного українського співака Дмитро Монатіка з новим бойфрендом.

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Ним виявився ресторатор Руслан Шибаєв. Повідомляється, що бізнесмен володіє кількома закладами в серці Києва. Раніше чоловік уже був у шлюбі, в якому народилися діти, але зараз перебуває у статусі розлученого.

Ольга Мартиновська засвітила бойфренда
Ольга Мартиновська засвітила бойфренда / Фото Instagram/olga_martynovska

Журналістам також вдалося підглянути за поведінкою рестораторів. Так, Мартиновська та Шибаєв не приховували своїх почуттів і поводилися як справжні закохані. Вони обіймалися, цілувалися і поводилися цілком вільно.

Ольга Мартиновська засвітила бойфренда
Ольга Мартиновська засвітила бойфренда / Фото Instagram/olga_martynovska

Також, Мартиновську можна часто помітити у списку запрошених зіркових кулінарів на різноманітних подіях, які Шибаєв проводить у власних закладах.

Ольга Мартиновська з бойфрендом
Ольга Мартиновська з бойфрендом / Фото ТСН

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Нагадаємо, раніше про зраду свого чоловіка з подругою також розповіла інша суддя кулінарного шоу Тетяна Литвинова. За словами телеведучої, вона справді кохала свого чоловіка, який на той час працював на державній службі та носив форму.

Раніше також українська журналістка та ведуча телеканалу 1+1 Марічка Падалко і дружина журналіста Єгора Соболєва, який захищає Україну з перших днів російського повномасштабного вторгнення, розповіла про те, як змінився її чоловік за час служби.

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Що таке МастерШеф?

МастерШеф - кулінарне реаліті-шоу, що з'явилося в серпні 2011 року на телеканалі СТБ, українська адаптація шоу MasterChef. У рамках проекту 20 осіб змагаються у своїх кулінарних здібностях. Переможець отримує грошовий приз і право навчатися в престижній французькій кулінарній школі Le Cordon Bleu, повідомляє Вікіпедія.

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