В Україні підскочили ціни на газ: скільки доведеться платити громадянам

У порівнянні з минулим роком ціна на газ помітно зросла.

https://glavred.net/economics/v-ukraine-podskochili-ceny-na-gaz-skolko-pridetsya-platit-grazhdanam-10679630.html Посилання скопійоване

Ціна на газ підвищилась на більш як 10% / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що повідомили в Мінекономіки:

В Україні здорожчав газ

Ціни на газ для населення не зазнають змін

В Україні після зниження цін протягом двох місяців подорожчав газ. Про це свідчать дані Міністерства економіки України.

У червні 2025 року фактична ціна реалізації газу в Україні зросла аж на 11,9%. За 1 тисячу кубометрів без ПДВ доводиться платити 17354 гривені. Таким чином газ коштує і дорожче, ніж минулого року. У червні 2024 року ціна на нього складала 12563 гривні.

відео дня

Щодо цін на газ для населення, то фактично весь обсяг домогосподарствам продає державний "Нафтогаз України". Ціна на газ становить 7,96 тисяч гривень за 1 тисячу кубометрів з ПДВ, але без доставки.

Така вартість передбачена тим, що досі діє мораторій на підвищення цін на газ. Тож, фактично, українцям не доведеться платити більше, ніж фіксована ціна у 7,96 гривні за один кубометр.

5 способів зменшити плату за комунальні послуги / Інфографіка: Главред

Ціни на газ в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що тарифи на комунальні послуги, в тому числі на газ, в Україні не планують підвищувати. Однак, російські обстріли по енергетичній інфраструктурі можуть внести свої корективи.

Нещодавно стало відомо, що українські постачальники газу встановили ціни на липень. Хоча річна базова пропозиція не змінилась, але місячна ринкова ціна зросла до 30,55 гривень за кубометр.

Раніше повідомлялося, що українці мають законне право вимагати компенсацію, якщо з’ясується, що до їхніх домівок постачають неякісний або "розбавлений" газ.

Більше новин:

Про джерело: Мінекономіки Міністерство економіки України — колишнє міністерство України, центральний орган виконавчої влади України. 9 грудня 2010 року реорганізоване в Міністерство економічного розвитку і торгівлі України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред