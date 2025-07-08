"Неприйнятно для всіх": президент Чехії дав похмурий прогноз щодо війни в Україні

Президент Чехії зазначив, що крім підтримки України, також важливо чинити максимальний тиск проти Росії.

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Президент Чехії дав похмурий прогноз щодо війни в Україні / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, ОП

Що сказав Петро Павел:

Військовим РФ вдалося окупувати частину України

В армії РФ великі втрати

Повномасштабна війна між Україною і РФ може тривати роками, якщо триватиме в такому ж дусі. Про це заявив президент Чехії Петр Павел в інтерв'ю BBC.

За словами Павела, російським військовим вдалося окупувати деякі частини української території, але ціною великих жертв і втрат.

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"Поки що українська оборона успішна, тому що вони завдають російським військам величезної шкоди. Вони здатні утримувати позиції, особливо у важливих для України місцях. І якщо війна триватиме в такому ж дусі, вона триватиме роками. Такий стан справ неприйнятний для всіх", - додав він.

Президент Чехії наголосив, що окрім підтримки України, також важливо чинити максимальний тиск проти Росії та демонструвати, що "на полі бою немає перемоги.

До речі, Чехія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії активно підтримує Україну. Прага надала значну військову допомогу, включно з танками, артилерією, боєприпасами та навчанням українських військових. Однак у жовтні 2025 року в Чехії заплановані парламентські вибори. На тлі цього, Петр Павел заявив, що не може гарантувати продовження військової допомоги Україні.

Військові поставки Україні - новини за темою

Раніше Дональд Трамп заявив про необхідність надання Україні додаткового озброєння через інтенсивні обстріли. У Пентагоні опублікували повідомлення про відновлення поставок зброї Україні після заяви Трампа про необхідність допомоги Києву в оборонних поставках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше оцінив розмову з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 4 липня, як найкращу за весь час їхнього спілкування.

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп після розмови з українським колегою Володимиром Зеленським заявив про те, що Україні потрібні Patriot для оборони. На запитання журналістів, чи відправить він більше комплексів до Києва, глава США відповів, що це можливо.

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Про персону: Петр Павел Петр Павел (чеськ. Petr Pavel; нар. 1 листопада 1961, Плана, Чехословаччина) - чеський політик і відставний генерал, Президент Чехії з 9 березня 2023 року.Голова Військового комітету НАТО з 2015 до 2018 року, до цього - командувач Генерального штабу армії Чеської Республіки з 2012 до 2015 року. Переміг на президентських виборах у січні 2023 року, здобувши 58,32% голосів у другому турі

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