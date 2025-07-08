Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Вже все зроблено: економіст озвучив невтішний прогноз тиску санкціями на РФ

Анна Косик
8 липня 2025, 15:40
133
Економіст пояснив, чому не варто сподіватися на ефективність наступних пакетів санкцій проти РФ.
ЕС, США, Россия
Наступні санкційні пакети проти РФ не будуть такі відчутні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Алексашенко:

  • Санкції проти РФ були ефективні до літа 2022 року
  • Економіка Росії не відчує серйозного удару без санкцій Китаю та Індії
  • Наступні санкційні пакети проти РФ не будуть дієвими

США та Європейський Союз обговорюють посилення санкційного тиску на країну-агресорку Росію з метою примусу її до миру. Однак будь-які нові санкційні пакети навряд чи можуть суттєво послабити економіку РФ.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко.

відео дня

За його словами, ніхто не може аргументувати, який ефект дав один із останніх пакетів санкцій, адже він був вичерпаний ще влітку 2022 року після запровадження Європейським Союзом ембарго на купівлю російської нафти та цінової стелі на неї.

"Наскільки я пам'ятаю, це був шостий пакет, хоча можу помилятися. Все, що було зроблено після цього, за великим рахунком, на російську економіку жодного впливу не мало",- наголосив Алексашенко.

Через це, на думку економіста, можливості посилення тиску на Росію санкціями з боку ЄС чи США немає. Причиною цього є те, що основою російської економічної стійкості є сировинний експерт, насамперед нафти.

Дивіться відео про стан економіки РФ:

"Є два великі покупці - Китай та Індія, які зараз закуповують приблизно три чверті всього обсягу російської нафти, що експортується, і жодна з цих країн не приєдналася до санкційного режиму. І після цього, чесно кажучи, із санкціями можна робити все, що завгодно - запроваджувати будь-які обмеження проти російської нафти - але якщо є покупці, які готові купувати її у необмежених обсягах, то про що взагалі можна говорити?", - пояснив він.

Тому усі наступні пакети санкцій спеціаліст називає не більш як грою бюрократів, яким потрібно звітувати про виконану роботу.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкційний тиск на Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп переглянув свою позицію щодо запровадження нових санкцій проти Росії, вважаючи, що настав слушний момент для посилення обмежень.

Раніше в ОП повідомили, що законопроєкт авторства сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя, який передбачає мита в 500% проти країн-покупців російських енергоносіїв, усе-таки ухвалять. Але документ змінять. Рішення Сполучених Штатів напевно стане раптовим.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав рішення про введення в дію нового санкційного пакета проти Росії за поданням Національного банку.

Читайте також:

Про персону: Сергій Алексашенко

Сергій Алексашенко - російський опозиційний економіст. Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів РФ.

Кандидат економічних наук.

З 2013 року живе у США. Виступає з різкою критикою російської влади, особливо після 2014 року. Один зі співзасновників Фонду Бориса Нємцова і член Антивоєнного комітету Росії. У листопаді 2023 року внесений російською владою до списку "іноагентів".

Проводить розбори стану російської економіки в контексті війни в Україні та санкцій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

санкції США санкції проти Росії Сергій Алексашенко санкції Євросоюзу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ збільшила кількість ударів по Україні - Сирський розкрив план дій у відповідь

РФ збільшила кількість ударів по Україні - Сирський розкрив план дій у відповідь

17:52Війна
Україна "вдарила" по Китаю через підтримку Росії та звернулась до світу - що далі

Україна "вдарила" по Китаю через підтримку Росії та звернулась до світу - що далі

16:39Війна
Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

15:32Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Україну атакує грозовий циклон: синоптики назвали регіони, де лютуватиме негода

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках дівчини за сніданком за 37 с

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Спека "вб’є" двигун авто дуже швидко, якщо забути про одну перевірку

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 липня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

17:57

На українських АЗС водіїв чекає неприємний сюрприз: що сталося

17:55

РФ б'є по ТЦК цілеспрямовано: в ЗСУ відверто сказали, що буде з мобілізацією

17:52

РФ збільшила кількість ударів по Україні - Сирський розкрив план дій у відповідь

17:50

Смачні та хрумкі огірочки: господиня поділилася чудовим рецептом малосольних огірківВідео

17:20

Чи можна прибирати могилу померлих до 40 днів: священник відповівВідео

Завершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - АлексашенкоЗавершення війни в Україні Путін не пов'язує з економікою РФ - Алексашенко
17:19

Путін ухвалить рішення про припинення війни: економіст відповів коли

16:58

Без води та каструлі: як зварити кукурудзу за 3 хвилини

16:47

Долар і євро різко рвонули вгору: новий курс валют на 9 липня

16:39

Україна "вдарила" по Китаю через підтримку Росії та звернулась до світу - що далі

Реклама
16:20

VİP-відпустка: хто з українських знаменитостей може дозволити собі відпочинок на яхті

16:19

Постійні сварки та хвороби: що обов'язково потрібно викинути, щоб повернути благополуччя

16:00

Точно не згниє і не засохне: як зберегти часник до весни

15:55

Ціни суттєво впали: у магазинах подешевшали улюблені сезонні овочі українців

15:40

Вже все зроблено: економіст озвучив невтішний прогноз тиску санкціями на РФ

15:32

Війська Росії перейшли держкордон на новому напрямку - де ситуація загострилась

15:20

У Ольги Мартиновської новий роман: шеф показала свого обранця

15:20

Чистити більше не потрібно: копійчаний засіб надовго позбавить від пилуВідео

15:19

Таємниця тисячоліття розкрита: що ховало в собі зображення Вітрувіанської людини

15:14

РФ намагається прорватися на Дніпропетровщину, туди стягують значні сили – військовий

15:05

В Україні першокласникам нарахують по 5 000 грн: куди звертатися за грошима

Реклама
15:00

Даша Астаф'єва вперше висловилася про своє таємне весілля

14:29

Чи існує лосось: шеф-кухар розповів неочікувану правду про популярну рибу

14:22

Зеленський повідомив послу України в США про її відставку - ЗМІ

14:07

Рідкісна монета дістанеться не кожному: в Україні з’явились нові гривні

14:04

У Кремлі почали скиглити після обіцянки Трампа відправити Україні більше зброї

13:49

Чому 9 липня не можна веселитися і розважатися: яке церковне свято

13:38

В Україні підскочили ціни на газ: скільки доведеться платити громадянам

13:24

Орбакайте поділилася трагедією: що сталося з близькою людиною

13:18

"Труднощі у трудних": наречений Лесі Нікітюк зізнався, чи подобається йому бути батьком

13:16

На Україну чекає найспекотніший день літа: синоптик назвала дату

12:57

Пенсія 11 тисяч гривень: хто з українців може претендувати на виплати

12:29

Слово "кіт" побачать тільки справжні генії: загадку треба розгадати за 7 секунд

12:26

"Неприйнятно для всіх": президент Чехії дав похмурий прогноз щодо війни в Україні

12:25

Українські сили відновили та утримують позиції в двох областях РФ - Сирський

12:11

Українцям нараховують допомогу по-новому: хто отримає 4 500 гривень в липні

11:58

Зустріч Зеленського з Путіним: у МЗС Туреччини зробили важливу заяву

11:49

Гороскоп Таро на завтра 9 липня: Дівам - вершина, Стрільцям - порядок

11:26

"Чим їх озброювати?": чи нападе путінська армія на НАТО - експерт відповівВідео

11:23

Кіркорова розтоптали в Росії: що сталося

11:13

Китайський гороскоп на завтра 9 липня: Зміям - самотність, Собакам - зміни

Реклама
11:08

Армія РФ відклала плани щодо захоплення Сумщини через хитрий план ЗСУ - Жмайло

11:01

З 1 серпня банки змінюють правила користування картками: що варто знати

10:59

"Ліга Сміху" повертається на ТЕТ в улюбленому форматі фестивалю

09:59

РФ боїться ударів України: Атеш вказав на переміщення бойових кораблів в Криму

09:57

РФ наступає з трьох напрямків, ЗСУ тримають лінію під Вовчанськом - ОСУВ "Хортиця"

09:45

Десятки вибухів гриміли в п'яти районах: РФ вдарила по Україні дронами й ракетами

09:30

4 знаки зодіаку, у яких у липні настане поворотний момент у житті

09:18

"Він налагоджує мир": Нетаньяху номінував Трампа на Нобелівську премію

08:56

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 липня (оновлюється)

08:49

Трамп пообіцяв Зеленському стільки зброї, скільки США зможуть дати – WSJ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
ПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій Козловський
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
Прості стравиЗакускиЛегкі десертиНапоїСалатиСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти