Вже все зроблено: економіст озвучив невтішний прогноз тиску санкціями на РФ

Економіст пояснив, чому не варто сподіватися на ефективність наступних пакетів санкцій проти РФ.

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Наступні санкційні пакети проти РФ не будуть такі відчутні / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сказав Алексашенко:

Санкції проти РФ були ефективні до літа 2022 року

Економіка Росії не відчує серйозного удару без санкцій Китаю та Індії

Наступні санкційні пакети проти РФ не будуть дієвими

США та Європейський Союз обговорюють посилення санкційного тиску на країну-агресорку Росію з метою примусу її до миру. Однак будь-які нові санкційні пакети навряд чи можуть суттєво послабити економіку РФ.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів, опозиційний економіст Сергій Алексашенко.

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За його словами, ніхто не може аргументувати, який ефект дав один із останніх пакетів санкцій, адже він був вичерпаний ще влітку 2022 року після запровадження Європейським Союзом ембарго на купівлю російської нафти та цінової стелі на неї.

"Наскільки я пам'ятаю, це був шостий пакет, хоча можу помилятися. Все, що було зроблено після цього, за великим рахунком, на російську економіку жодного впливу не мало",- наголосив Алексашенко.

Через це, на думку економіста, можливості посилення тиску на Росію санкціями з боку ЄС чи США немає. Причиною цього є те, що основою російської економічної стійкості є сировинний експерт, насамперед нафти.

Дивіться відео про стан економіки РФ:

"Є два великі покупці - Китай та Індія, які зараз закуповують приблизно три чверті всього обсягу російської нафти, що експортується, і жодна з цих країн не приєдналася до санкційного режиму. І після цього, чесно кажучи, із санкціями можна робити все, що завгодно - запроваджувати будь-які обмеження проти російської нафти - але якщо є покупці, які готові купувати її у необмежених обсягах, то про що взагалі можна говорити?", - пояснив він.

Тому усі наступні пакети санкцій спеціаліст називає не більш як грою бюрократів, яким потрібно звітувати про виконану роботу.

Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Санкційний тиск на Росію - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент США Дональд Трамп переглянув свою позицію щодо запровадження нових санкцій проти Росії, вважаючи, що настав слушний момент для посилення обмежень.

Раніше в ОП повідомили, що законопроєкт авторства сенаторів Ліндсі Грема і Річарда Блюменталя, який передбачає мита в 500% проти країн-покупців російських енергоносіїв, усе-таки ухвалять. Але документ змінять. Рішення Сполучених Штатів напевно стане раптовим.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський підписав рішення про введення в дію нового санкційного пакета проти Росії за поданням Національного банку.

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Про персону: Сергій Алексашенко Сергій Алексашенко - російський опозиційний економіст. Колишній заступник голови Центробанку Росії, екс-заступник міністра фінансів РФ. Кандидат економічних наук. З 2013 року живе у США. Виступає з різкою критикою російської влади, особливо після 2014 року. Один зі співзасновників Фонду Бориса Нємцова і член Антивоєнного комітету Росії. У листопаді 2023 року внесений російською владою до списку "іноагентів". Проводить розбори стану російської економіки в контексті війни в Україні та санкцій.

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