Після морозів буде +10 і дощі: коли в Одесі різко зміниться погода

Циклон Tamara принесе потепління. Синоптики попередили про дощі та погодні гойдалки.

На Одесу чекає різка зміна погоди / Фото: УНІАН ​

Ви дізнаєтеся:

Коли буде найхолодніший день

Коли в Одесу прийде потепління

В Одеській області найближчими днями збережеться тенденція до різких погодних коливань. Антициклон Emmeram, який приніс похолодання, зміщується на схід, а на зміну йому приходить циклон Tamara, що формується над Західною Європою. Вже до п'ятниці його центр наблизиться до Чорноморського узбережжя.

Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, найхолоднішим днем тижня буде 10 лютого. Надалі температура повітря почне поступово підвищуватися і досягне +10° в південних районах області, +5° в центральних і близько +2° в північних. Температура морської води істотно не зміниться та складе 0–2°.

У період 11–12 лютого опадів не очікується. Однак з 13 по 15 лютого прогнозуються більш інтенсивні дощі. Вітер буде помірним, переважно південного напрямку.

Синоптики також зазначають, що у зв'язку з потеплінням лід у лиманах почне активно танути і руйнуватися, тому вихід на лід може бути небезпечним.

Графік прогнозу погоди - Одеса / t.me/HMC_Odesa

Погода на сьогодні в Одеській області

10 лютого в Одеській області хмарно, без опадів. Місцями ожеледиця.

Вітер східний 9-14 м/с. Температура повітря 1-6° морозу; в Одесі 2-4° морозу.

На дорогах області місцями ожеледиця.

Погода в Одесі до кінця тижня

Сайт Sinoptik прогнозує, що з 11 лютого жителям регіону варто чекати потепління.

У середу, 11 лютого, в Одесі синоптики прогнозують хмарну погоду впродовж усього дня. Опадів не передбачається. Температура повітря коливатиметься від -3 вночі до +2 вдень.

У четвер, 12 лютого, в обласному центрі очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +2 градуси, вдень +5 градусів.

У п'ятницю, 13 лютого, ранок і день пройдуть без опадів, проте ввечері можливий дощ. Синоптики зазначають, що з 13 лютого в регіоні будуть переважати плюсові температурні показники, які також очікуються і на вихідних.

Погода в Одесі / скріншот

Якою буде погода в Одесі в лютому

Погода в Одесі в лютому 2026 року буде контрастною. Синоптики прогнозують як несподівані весняні відлиги, так і періоди вологої нестійкої погоди. В цілому, місяць пройде без сильних морозів, проте очікуються температурні коливання та опади.

Наближення весни можна буде відчути в кінці місяця. Попри дощ 22 лютого, загальний тренд буде спрямований на потепління. З 23 числа денна температура буде впевнено триматися вище +10 °C.

Пік потепління припаде на 26 лютого, коли повітря прогріється до +12 °C. Ночі також стануть значно теплішими — від +5 до +8 °C. Завершиться місяць 28 лютого приємною сонячною погодою з температурою +10 °C.

В Україні завершується період сильних морозів

Синоптик Наталія Діденко прогнозує, що період найсуворіших морозів в Україні добігає кінця.

За її словами, найближчими днями температура буде зростати. Хоча зима ще нагадає про себе окремими хвилями холоду, загальна тенденція — до потепління.

Згідно з прогнозом, антициклон забезпечить суху погоду по всій країні. Лише на Закарпатті можливий невеликий мокрий сніг.

Київ також прощається з лютими морозами. У столиці, за словами Диденко, "нарешті закінчується епоха сильних морозів". Ніч ще може "укусити" до -20 °C, але вдень у Києві буде сонячно, сухо і близько -10 °C. У другій половині дня посилиться південний вітер.

Про ресурс: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів Гідрометцентр Чорного та Азовського морів — це регіональна державна установа в Одесі, яка займається метеорологічними, гідрологічними та морськими спостереженнями, а також прогнозуванням погоди та штормовими попередженнями для південних регіонів України та акваторії Чорного та Азовського морів. Чим займається: складає короткострокові та середньострокові прогнози погоди;

публікує штормові попередження та попередження про небезпечні явища;

оцінює стан моря, хвилювання, льодової обстановки;

веде екологічний моніторинг, включаючи контроль забруднення атмосфери. Гідрометцентр веде свою історію з 1865 року, коли в Одесі була створена перша метеостанція при Імператорському Новоросійському університеті. Сучасну назву установа отримала в 1988 році. Сьогодні центр оснащений автоматизованими системами спостережень та є ключовим джерелом офіційних погодних даних для півдня України.

