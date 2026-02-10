Пропагандисти РФ трублять про контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі: в ISW розкрили задум ворога

Головне з новини:
- Пропаганда РФ вигадує "контрнаступ" ЗСУ, щоб прикрити власні фейкові заяви про просування
- Українські сили в районі виконують лише розвідку, а не наступальні дії
Російська пропаганда поширює нові неправдиві заяви про нібито "контрнаступальні дії" українських військ на межі Дніпропетровської та Запорізької областей. Як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), ці повідомлення, ймовірно, покликані замаскувати попередні фейкові твердження про "просування" російських сил у цьому районі.
За даними аналітиків, низка російських "воєнкорів" почала стверджувати, що ЗСУ нібито скористалися туманом та проблемами зі зв’язком у російських військ - зокрема через обмеження використання Starlink - і розгорнули "контрнаступ" поблизу Соснівки, Новоолександрівки, Нечаївки та в напрямку Тернуватого.
Інші пропагандисти говорили про "локальні атаки" українських сил на сході Запорізької області та про застосування бронетехніки в районі Орестополя, Великомихайлівки, Прилук, Зарічного, Піщаного та Добропілля.
Деякі російські джерела навіть заявили, що українські військові "витіснили" окупантів із позицій на захід від Прилук та в Придорожньому.
Що кажуть у Силах оборони
Однак офіційна інформація повністю спростовує ці твердження. Речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що Тернувате перебуває під контролем України, а спроба російських військових підняти прапор у населеному пункті була лише невдалою інформаційною постановкою. За його словами, лінія фронту проходить щонайменше за 10–15 кілометрів від села.
Волошин наголосив, що українські підрозділи в цьому районі виконують розвідувальні та пошукові завдання для виявлення диверсійних груп, але ці дії не мають нічого спільного з контрнаступом. Він також підкреслив, що російські сили систематично перебільшують власні "успіхи", а тепер намагаються використати вигаданий "контрнаступ ЗСУ", щоб пояснити відступ на позиції, які вони й так утримували тривалий час.
В ISW додають, що самі російські "мілблогери" неодноразово скаржилися на практику командирів РФ надсилати керівництву фальшиві звіти про "наступальні дії". Аналітики вважають, що нинішня хвиля фейків - спроба виправдати провали російських військ у напрямках Олександрівки та Гуляйполя.
Ситуація на Запоріжжі: коментар військових
У районі Гуляйполя зберігається висока напруженість. Як повідомив речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин, російські війська приділяють особливу увагу спробам захоплення цього міста в Запорізькій області.
З цією метою противник підтягує резерви і завдає інтенсивних ударів, намагаючись максимально зруйнувати міську інфраструктуру. За словами Волошина, Гуляйпільський напрямок і прилеглі до нього території зараз залишаються одними з найскладніших і найактивніших ділянок лінії фронту.
Ситуація на фронті - новини за темою
Раніше повідомлялося, що в Покровську оборонна операція істотно ускладнена. Ворог використовує погодні умови для нарощування сил і майбутнього наступу.
Нагадаємо, що ситуація в Куп'янську Харківської області складається на користь України. Росіяни переглядають свої терміни наступу. Про це заявив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.
Як писав Главред раніше , на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай і просунулася поблизу сіл Високе і Яблучне.
Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
