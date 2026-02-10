Андрій Данилко в рясі священика епічно потролив Нацвідбір: "Трендові луки"

Верка Сердючка з мамою вбралися в учасників Національного відбору 2026.

Верка Сердючка та Інна Білоконь - Нацотбор 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка

Андрій Данилко прокоментував Нацвідбір на Євробачення-2026

Як вбралися Верка Сердючка і мама

Український артист і колишній суддя Національного відбору на Євробачення Андрій Данилко вирішив пожартувати над фіналістами цього року. В Instagram Верки Сердючки з'явився знімок співачки з мамою в екстравагантних образах.

Сердючка на фотографії стоїть зі своєю знаменитою зіркою на маківці і в вбранні, схожому на рясу священика. На грудях артиста помітний великий хрест, який також відсилає до релігійної тематики. Шанувальники відразу побачили в образі артистки відсилання до Jerry Heil, яка прийшла на Нацвідбір з піснею, наповненою релігійними мотивами.

Верка Сердючка потролила Jerry Heil і LELEKA / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Не залишилася без уваги і переможниця Нацвідбору на Євробачення-2026 LELEKA. Її образ приміряла на себе мама Верки Сердючки, причому в найбуквальнішому вигляді — вона з'явилася на фотографії в костюмі лелеки. Таким чином артисти одним махом потролили найголовніше протистояння конкурсу.

"VERKA SERDUCHKA і Мама одягнені в трендові луки Нацвідбору 2026", — підписав знімок Андрій Данилко.

Верка Сердючка - Євробачення / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Шанувальники та єврофани оцінили гумор Верки Сердючки і відзначили, що жарт влучив прямо в точку. Також під постом з'явилося багато коментарів про те, що шанувальникам Євробачення дуже не вистачає Данилка у складі журі. Знайшлися й люди, які не оцінили загравання артиста з релігійною тематикою, на що отримали уїдливу відповідь особисто від артиста.

Леся Нікітюк захопилася жартом Андрія Данилка / скрін з Instagram

Андрій Данилко - Нацвідбір на Євробачення / скрін з Instagram

Андрій Данилко / інфографіка: Главред

Про особу: Андрій Данилко Андрій Данилко — український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Верка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійних альбоми, 2 міні-альбоми і 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені і в арт-образі Сердючки з'явився в таких проектах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска" тощо.

