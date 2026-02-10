Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Андрій Данилко в рясі священика епічно потролив Нацвідбір: "Трендові луки"

Христина Трохимчук
10 лютого 2026, 10:14
75
Верка Сердючка з мамою вбралися в учасників Національного відбору 2026.
Верка Сердючка та Інна Білоконь - Нацотбор 2026
Верка Сердючка та Інна Білоконь - Нацотбор 2026 / колаж: Главред, фото: instagram.com, Верка Сердючка

Ви дізнаєтеся:

  • Андрій Данилко прокоментував Нацвідбір на Євробачення-2026
  • Як вбралися Верка Сердючка і мама

Український артист і колишній суддя Національного відбору на Євробачення Андрій Данилко вирішив пожартувати над фіналістами цього року. В Instagram Верки Сердючки з'явився знімок співачки з мамою в екстравагантних образах.

Сердючка на фотографії стоїть зі своєю знаменитою зіркою на маківці і в вбранні, схожому на рясу священика. На грудях артиста помітний великий хрест, який також відсилає до релігійної тематики. Шанувальники відразу побачили в образі артистки відсилання до Jerry Heil, яка прийшла на Нацвідбір з піснею, наповненою релігійними мотивами.

відео дня
Верка Сердючка потролила Jerry Heil і LELEKA
Верка Сердючка потролила Jerry Heil і LELEKA / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Не залишилася без уваги і переможниця Нацвідбору на Євробачення-2026 LELEKA. Її образ приміряла на себе мама Верки Сердючки, причому в найбуквальнішому вигляді — вона з'явилася на фотографії в костюмі лелеки. Таким чином артисти одним махом потролили найголовніше протистояння конкурсу.

"VERKA SERDUCHKA і Мама одягнені в трендові луки Нацвідбору 2026", — підписав знімок Андрій Данилко.

Андрій Данилко
Верка Сердючка - Євробачення / фото: instagram.com, Верка Сердючка

Шанувальники та єврофани оцінили гумор Верки Сердючки і відзначили, що жарт влучив прямо в точку. Також під постом з'явилося багато коментарів про те, що шанувальникам Євробачення дуже не вистачає Данилка у складі журі. Знайшлися й люди, які не оцінили загравання артиста з релігійною тематикою, на що отримали уїдливу відповідь особисто від артиста.

Леся Нікітюк захопилася жартом Андрія Данилка
Леся Нікітюк захопилася жартом Андрія Данилка / скрін з Instagram
Андрій Данилко - Нацвідбір на Євробачення
Андрій Данилко - Нацвідбір на Євробачення / скрін з Instagram
Андрій Данилко
Андрій Данилко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відома українська ведуча Леся Нікітюк розкрила деталі підготовки до свого весілля з військовослужбовцем Дмитром Бабчуком. Знаменитість зізналася, що головна перешкода для урочистості - служба її обранця.

Також українська фітнес-тренерка Марина Боржемська розсекретила, що зараз перебуває у стосунках. Незважаючи на те, що пара перебуває на ранньому етапі стосунків, Марина вже познайомила обранця з дітьми. Зірка також зазначила, що хоче тримати свої стосунки подалі від публіки.

Вас може зацікавити:

Про особу: Андрій Данилко

Андрій Данилко — український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Верка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійних альбоми, 2 міні-альбоми і 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені і в арт-образі Сердючки з'явився в таких проектах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Вєрка Сердючка Андрій Данилко новини шоу бізнесу Нацвідбір на Євробачення 2026
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

10:58Війна
Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко

10:41Інтерв'ю
РФ атакувала енергетику: частина Одещини без світла, ремонт займе багато часу

РФ атакувала енергетику: частина Одещини без світла, ремонт займе багато часу

10:34Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Останні новини

11:20

Трендові кросівки 2026: топ-3 пари для елегантних образів на щодень

11:14

Мороз на Полтавщині піде на спад, але є нюанс: як зміниться погода

11:06

Китайський гороскоп на завтра 11 лютого: Тиграм - проблеми, Свиням - помилки

10:58

Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

10:34

РФ атакувала енергетику: частина Одещини без світла, ремонт займе багато часу

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - ЖовтенкоКремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко
10:32

7 способів відсвяткувати День святого Валентина на самоті

10:14

Андрій Данилко в рясі священика епічно потролив Нацвідбір: "Трендові луки"

10:10

Після морозів буде +10 і дощі: коли в Одесі різко зміниться погода

10:06

Точно не в ложці: як правильно гасити соду оцтомВідео

Реклама
09:56

"Сім'я розпалася": названо справжню причину розлучення Олени та Тараса Тополь

09:55

Пропагандисти РФ трублять про контрнаступ ЗСУ на Запоріжжі: в ISW розкрили задум ворога

09:37

Ворог проривається на прикордонні, ЗСУ миттєво відреагували контратаками - ISW

09:25

Виклик Китаю: навіщо США приземлили транспортники біля кордону з ІраномПогляд

09:07

Чому пральна машина раптово продовжує прання: причина вас здивує

08:57

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

08:50

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 лютого (оновлюється)

08:25

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

08:20

Україна може частково вступити до ЄС у 2027 році: ЗМІ дізналися про таємний план

08:13

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:21

Дрони РФ завдали удару по Вільнянську: поранено четверо людей, серед них немовля

Реклама
06:51

Трамп і Сі Цзіньпін готують саміт: у Politico назвали можливу тему переговорів

06:20

Чому США захищають "Росатом" від санкційПогляд

05:05

Астрономи б'ють на сполох: галактикою може керувати загадкова темна субстанція

04:41

Легендарні радянські цукерки, які вигадали в Україні: історія драже "Морські камінці"

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні чоловіка в костюмі за 91 с

03:25

Якою буде Україна, якщо програє війну: військовий дав похмурий прогноз

03:00

"Треба було заплатити мені": Зібров розповів, чому не приїхав на похорон Гіги

02:16

Чому солодкий перець називається болгарським: пояснення здивує багатьох

02:14

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

01:11

"Реанімація" за копійки: експерт розповів, як відновити сад після морозівВідео

00:31

Біатлон на Олімпіаді-2026: хто з українців вийде на індивідуальну гонку та коли

09 лютого, понеділок
23:30

Додаткові мегавати знайдені: в уряді розповіли, коли графіки стануть м’якшими

23:29

РФ може атакувати з нового напрямку: полковник ЗСУ назвав небезпечну ділянку

22:37

Відключення електроенергії 10 лютого в Києві та області: опубліковано графіки

22:26

Світло стає дефіцитом: нові графіки відключень для Дніпра та області на 10 лютогоФото

22:24

Оновили графіки відключень для Запорізької області - коли не буде світла 10 лютого

21:59

РФ скоротить кількість ударів і обере нові цілі для масованих атак – прогноз

21:53

Переможниця Нацвідбору зробила заяву про передачу кубка іншому учаснику

21:49

Світла для Черкас і області стане більше - графіки відключень на 10 лютого

21:28

Для України готують унікальний формат вступу до ЄС - що передбачається

Реклама
21:26

Зеленський схвалив нові програми підтримки: яку допомогу отримають українці

20:43

Ймовірний політичний проєкт Буданова суттєво додав у рейтингах, - соціологія

20:35

Сантехнік видав професійний секрет: засмічення зникає легко і за лічені хвилиниВідео

20:26

"Не повернулись найкращі": в бою загинув екіпаж гелікоптера Мі-24

19:43

Мороз, сніг та штормовий вітер: Україну накриває хвиля похолодання

19:35

Ситуація змінилася: в Укренерго розповіли, як вимикатимуть світло 10 лютого

19:22

3 заборони, які не можна порушувати у свято 10 лютого - прикмети

19:21

Штурмовики ЗСУ знищили ДРГ і зачистили населений пункт на Запоріжжі

19:20

"Будемо звільняти Україну": військовий оцінив заяву Сирського про контрнаступВідео

19:10

Чому РФ зробила тактику на балістику для атак на УкраїнуПогляд

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти