Що написано в матеріалі Associated Press:

Американський президент Дональд Трамп вперше доручив провідним військовим керівникам країни брати участь в основних переговорах з Іраном і Росією, демонструючи нову стратегію дипломатії, де військові безпосередньо впливають на зовнішньополітичні процеси. Про це повідомляє Associated Press.

Глава США Дональд Трамп зробив незвичайний крок, залучивши діючих військових до переговорів на високому рівні.

Адмірал Бред Купер, командувач Центральним командуванням США (CENTCOM), вперше приєднався до непрямих переговорів з Іраном в Омані, з'явившись у парадній формі як символ посилення присутності США в регіоні.

Одночасно міністр армії США Ден Дрісколл продовжує відігравати ключову роль у переговорах щодо російсько-української війни, підтримуючи зв'язок з українськими офіційними особами між сесіями.

На думку експертів, рішення Трампа використовувати військових замість дипломатів демонструє прагнення адміністрації США до більш жорсткої зовнішньої політики.

"Президенти використовують довірених осіб для передачі важливих повідомлень", - зазначає Еліот Коен, колишній радник Держдепартаменту.

Дрісколл виконує функції зв'язкового між Україною і чиновниками США, включаючи Джареда Кушнера і спеціального посланника Стіва Віткоффа, забезпечуючи безперервність діалогу.

В Абу-Дабі до переговорів приєднався генерал Алексус Грінкевич, командувач американськими і натовськими силами в Європі.

За даними американських військових, його участь спрямована на відновлення високорівневого військового контакту з Росією, забезпечуючи постійний діалог для можливого досягнення тривалого миру.

Такий підхід демонструє відхід від традиційної дипломатії і посилення ролі військових у вирішенні міжнародних конфліктів.

Чи варто Україні підписувати мирну угоду з РФ

Главред писав, що, за словами командира Грузинського національного легіону, який з перших днів бойових дій на Донбасі протистоїть російській агресії і захищає Україну, Мамука Мамулашвілі, спроби схилити Україну до підписання угод на умовах Росії є абсолютно неправильними.

Україна не повинна погоджуватися ні на що, крім своїх власних умов. В Україну вторглися і частину її територій окупували, тому жодна країна не має права диктувати Україні умови і схиляти її до капітуляції.

Мирні переговори - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що 4-5 лютого делегації США, України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Обговорення були конструктивними і зосередженими на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру.

Раніше повідомлялося, що під час тристоронніх переговорів, що проходили між Україною, Росією і США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси.

Напередодні ЗМІ писали, що незважаючи на дипломатичні зусилля адміністрації президента Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами .

