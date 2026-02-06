Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

Анна Ярославська
6 лютого 2026, 09:22
62
Російські ЗМІ пишуть, що в ОАЕ обговорювалися гарантії для Одеси. Українська сторона не коментувала цю інформацію.
Мирні переговори в Абу-Дабі
У РФ заявили, що Україна вимагає гарантій безпеки для Одеси / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/umerov_rustem

Коротко:

  • В Абу-Дабі Україна нібито вимагала гарантій безпеки для Одеси
  • За даними російських ЗМІ, це питання є критично важливим
  • Офіційного підтвердження з боку України на даний момент немає

Під час тристоронніх переговорів, що проходили між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси. Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на неназване джерело, знайоме з переговорами в ОАЕ.

"Україна хоче отримати гарантії безпеки для Одеси в рамках розробки мирного документа", — пише росЗМІ.

відео дня

Співрозмовник також додав, що це питання є дуже важливим для української сторони. Йдеться про те, що російська армія не буде нападати на місто.

"Для Києва це критично важливий аспект. Україні в рамках пакету важливі гарантії, що Росія не буде йти на Одесу, тобто повинен бути такий механізм, який закріплює приблизно такі речі", — пояснило джерело.

Українська сторона на момент публікації не коментувала цю інформацію, яку поширили російські ЗМІ.

Мирні переговори в Абу-Дабі

Як писав Главред, 4-5 лютого делегації США, України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Глава української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що обговорення були конструктивними і зосередженими на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру.

Керівник ОП Кирило Буданов також заявив, що переговори були "конструктивними". При цьому він вирішив не розкривати інших деталей щодо досягнутих результатів.

За даними The New York Times, переговори в Абу-Дабі тривали всього три години. Попри дипломатичні зусилля адміністрації президента Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами. Однак основні спірні питання в мирній угоді залишаються невирішеними.

Тим часом колишній спецпредставник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вважає, що Росія не досягла своїх цілей в Україні. На його думку, Кремль досяг стадії, коли шукає "найкращий з можливих способів" виходу з війни.

Навіщо РФ посилює атаки на Одесу

Видання The Wall Street Journal з'ясувало, для чого росіяни тероризують з повітря саме Одеську область України.

Аналітики переконані, що посилення російських атак на область означає лише одне - РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.

Зокрема шість портів в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року.

Директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що в разі порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати більш стабільні поставки в інших місцях, що потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку і зменшення коштів у фермерів на добрива і паливо.

Інші новини:

Про джерело: ТАСС

ТАСС (Телеграфне агентство Радянського Союзу) — найбільше державне інформаційне агентство країни-агресора Росії, повністю підконтрольне Кремлю.

Було засноване в 1904 році (під різними назвами). Повна назва: Інформаційне агентство Росії ТАСС.

Штаб-квартира знаходиться в Москві.

ТАСС є ключовим рупором офіційної позиції Кремля. Агентство поширює офіційні заяви російської влади; формує державну інформаційну повістку; бере активну участь в інформаційній війні проти України та Заходу; систематично публікує пропагандистські матеріали та дезінформацію.

ТАСС включено до санкційних списків ЄС, США, Великої Британії, Канади, України та низки інших країн.

Агентство розглядається як інструмент державної пропаганди РФ. Його матеріали не вважаються незалежним джерелом інформації.

Незалежні міжнародні організації та медіаексперти відзначають систематичне спотворення фактів; подачу інформації виключно в інтересах Кремля; маніпулятивні формулювання та пропагандистські наративи; поширення фейків і непідтверджених даних, особливо на тему війни в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса новини Одеси війна Росії та України мирні переговори Переговори в Абу-Дабі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росіяни масовано атакують одне місто України - ворог запустив ракети та дрони

Росіяни масовано атакують одне місто України - ворог запустив ракети та дрони

09:25Україна
Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

09:22Світ
США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон

США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон

08:56Світ
Реклама

Популярне

Більше
Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

Китайський гороскоп на сьогодні 6 лютого: Мавпам - страх, Свиням - тривога

Китайський гороскоп на сьогодні 6 лютого: Мавпам - страх, Свиням - тривога

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

Три знаки зодіаку незабаром зірвуть джекпот: достаток і благополуччя вже на порозі

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблим

Останні новини

09:25

Росіяни масовано атакують одне місто України - ворог запустив ракети та дрони

09:24

"Це наслідок": Jerry Heil видала правду про Євробачення

09:22

Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

08:56

США можуть посилити санкції проти РФ - чого чекає Вашингтон

08:44

Чому попереду нас чекатиме ще багато раундів перемовинПогляд

Наступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-уНаступ на міста-мільйонники, шанс для Покровська і розвал РФ: Мамулашвілі – про війну в 2026-у
08:01

Вранці в Одесі вибухнуло авто: загинув 21-річний чоловік

08:00

Мирні переговори України, РФ і США зайшли в глухий кут: в NYT розкрили деталі

06:48

Нічна атака дронів РФ на Запоріжжя: у Вільнянську дрон вбив чоловіка і дружину

06:10

"Нульова" квота на брухт: чому її скасування означатиме повернення корупціїПогляд

Реклама
05:50

Три знаки зодіаку ось-ось відкриють канал багатства: кого обрала фортуна

04:31

Потужна харизма: які знаки зодіаку здатні керувати натовпом

04:02

Приготувати вечерю за 5 хвилин реально: рецепт шикарної ситної страви

04:00

Оптична ілюзія: знайдіть серед будинків заховану кішку за 30 секунд

03:33

Гороскоп на завтра 7 лютого: Близнюкам - сюрприз, Овнам - капость

03:12

Графік вимкнення світла на 6 лютого: як вимикатимуть електроенергію в Сумах

02:54

Дружина боролася з раком, коли він у полоні: воїн повернувся з трирічної неволі

02:34

Чому коти бояться води – справжня причина здивує багатьохВідео

02:16

У ваших стосунків немає майбутнього: три неочевидні ознаки, що пора розійтися

01:15

Ворог прагне захопити стратегічний населений пункт: у ЗСУ пояснили задум

00:22

Пролунали вибухи та зникло світло: два великі міста зазнали атаки дронів, деталіВідео

Реклама
05 лютого, четвер
23:44

На фронті раптово зменшилась активність РФ - у чому причина

23:26

У деяких районах Києва світла стане значно більше: енергетики змінюють графіки

22:45

Розсада не буде рости: яку землю категорично не можна використовуватиВідео

21:29

Світла стане більше - нові графіки відключень в Запорізькій області 6 лютого

21:18

Світла не буде майже всю добу: оновлені графіки для Дніпра та області на 6 лютогоФото

21:07

Трамп заявив про запобігання ядерної війни між РФ та Україною - що відомо

20:58

"Сталося справжнє диво": з полону повернувся воїн, якого вважали загиблимВідео

20:53

Зірка "Індіани Джонса" і "Зоряних воєн" заговорив про кінець кар'єри

20:53

Світло вимикатимуть майже весь день: нові графіки в Черкаській області на 6 лютого

20:43

Ніколь Кідман виграла у екс-чоловіка важливу "битву": актриса залишає США

20:13

Конкуренція наростає: названо ймовірного переможця Євробачення-2026

20:07

"Вдалось домовитись": розкрито деталі переговорів в Абу-Дабі

19:58

Росіяни рік топчуться на місці: командир розніс можливості "другої армії" світу

19:41

Які коти не вимагають від власників багато уваги: топ-5 порідВідео

19:40

Потепління, а потім знову похолодання: синоптики дали новий прогноз

19:38

Погода готує різкий кульбіт: які природні примхи чекають Дніпро на вихідних

19:12

Коли відновлять Дарницьку ТЕЦ - Кличко назвав умову і терміниВідео

19:10

Україна показала всьому світу, що з ядерною доктриною РФ можна зробити насправдіПогляд

18:54

Красень Спартак і негідник-репортер: топ-5 фільмів з Кірком Дугласом

18:41

Де в Україні дивитися Зимові ігри-2026: повний список каналів і сервісів

Реклама
18:35

Називалося іменем організатора "червоного терору" 80 років - що це за місто України

18:22

"Живуть в пам'яті роки": названо найбільш недооцінені фільми XXI століття

18:06

Угоді кінець - чи є загроза ядерної війни після 5 лютого та чого чекати Україні

18:05

"Фінальне слово": Khayat зробив прогноз на результати Нацвідбору-2026

17:55

Польща передасть Україні стратегічно важливі літаки - Туск

17:36

Майже 700 гривень на ціннику: в Україні раптово подорожчав популярний продукт

17:29

Сир зберігатиметься вдвічі довше, яккщо загорнути його в один кухонний предмет

17:15

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на зображенні дівчини за столом за 49 с

17:00

Долар, євро і злотий стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 6 лютого

16:30

"Ваня вдома": батько зі сльозами дізнався про звільнення сина з полону

Новини Києва
Погода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти