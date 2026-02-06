Київ нібито хоче гарантій ненападу на одне місто: російські ЗМІ дізналися подробиці переговорів в ОАЕ

Російські ЗМІ пишуть, що в ОАЕ обговорювалися гарантії для Одеси. Українська сторона не коментувала цю інформацію.

У РФ заявили, що Україна вимагає гарантій безпеки для Одеси / Колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/umerov_rustem

Коротко:

В Абу-Дабі Україна нібито вимагала гарантій безпеки для Одеси

За даними російських ЗМІ, це питання є критично важливим

Офіційного підтвердження з боку України на даний момент немає

Під час тристоронніх переговорів, що проходили між Україною, Росією та США в Абу-Дабі, Київ нібито заявляв про необхідність гарантій безпеки для Одеси. Про це повідомило російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на неназване джерело, знайоме з переговорами в ОАЕ.

"Україна хоче отримати гарантії безпеки для Одеси в рамках розробки мирного документа", — пише росЗМІ.

Співрозмовник також додав, що це питання є дуже важливим для української сторони. Йдеться про те, що російська армія не буде нападати на місто.

"Для Києва це критично важливий аспект. Україні в рамках пакету важливі гарантії, що Росія не буде йти на Одесу, тобто повинен бути такий механізм, який закріплює приблизно такі речі", — пояснило джерело.

Українська сторона на момент публікації не коментувала цю інформацію, яку поширили російські ЗМІ.

Мирні переговори в Абу-Дабі

Як писав Главред, 4-5 лютого делегації США, України та Росії провели в Абу-Дабі другі тристоронні переговори, спрямовані на просування ініціатив щодо припинення війни в Україні. Глава української делегації на переговорах, секретар РНБО Рустем Умеров заявив, що обговорення були конструктивними і зосередженими на пошуку шляхів для створення умов тривалого миру.

Керівник ОП Кирило Буданов також заявив, що переговори були "конструктивними". При цьому він вирішив не розкривати інших деталей щодо досягнутих результатів.

За даними The New York Times, переговори в Абу-Дабі тривали всього три години. Попри дипломатичні зусилля адміністрації президента Дональда Трампа, чи не єдиним результатом переговорів став обмін військовополоненими між сторонами. Однак основні спірні питання в мирній угоді залишаються невирішеними.

Тим часом колишній спецпредставник США з питань України та Росії генерал Кіт Келлог вважає, що Росія не досягла своїх цілей в Україні. На його думку, Кремль досяг стадії, коли шукає "найкращий з можливих способів" виходу з війни.

Навіщо РФ посилює атаки на Одесу

Видання The Wall Street Journal з'ясувало, для чого росіяни тероризують з повітря саме Одеську область України.

Аналітики переконані, що посилення російських атак на область означає лише одне - РФ шукає способи погіршити економічну ситуацію в Україні. Справа в тому, що близько 90% сільськогосподарської продукції України експортується морем.

Зокрема шість портів в Одеській області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів за 11 місяців 2025 року.

Директор Українського центру транспортних стратегій Сергій Вовк попередив, що в разі порушення експорту українського зерна через російські атаки покупці можуть шукати більш стабільні поставки в інших місцях, що потенційно може призвести до зниження цін на внутрішньому ринку і зменшення коштів у фермерів на добрива і паливо.

Про джерело: ТАСС ТАСС (Телеграфне агентство Радянського Союзу) — найбільше державне інформаційне агентство країни-агресора Росії, повністю підконтрольне Кремлю. Було засноване в 1904 році (під різними назвами). Повна назва: Інформаційне агентство Росії ТАСС. Штаб-квартира знаходиться в Москві. ТАСС є ключовим рупором офіційної позиції Кремля. Агентство поширює офіційні заяви російської влади; формує державну інформаційну повістку; бере активну участь в інформаційній війні проти України та Заходу; систематично публікує пропагандистські матеріали та дезінформацію. ТАСС включено до санкційних списків ЄС, США, Великої Британії, Канади, України та низки інших країн. Агентство розглядається як інструмент державної пропаганди РФ. Його матеріали не вважаються незалежним джерелом інформації. Незалежні міжнародні організації та медіаексперти відзначають систематичне спотворення фактів; подачу інформації виключно в інтересах Кремля; маніпулятивні формулювання та пропагандистські наративи; поширення фейків і непідтверджених даних, особливо на тему війни в Україні.

