Ворог проривається на прикордонні, ЗСУ миттєво відреагували контратаками - ISW

Успіх Сил оборони України визнали навіть самі росіяни.

На Харківщині ЗСУ мають успіх / Колаж: Главред, фото: карта ISW, 71 ОАЕМБр

Що повідомили аналітики:

Ворог хоче створити на Харківщині буферну зону

Окупанти намагалися прорватися у Великий Бурлук

На північний схід від Великого Бурлука ЗСУ провели успішні операції

Речник Об’єднаних сил ЗСУ, полковник Віктор Трегубов 9 лютого попереджав, що окупаційні війська країни-агресорки Росії шукають прогалини в оборонних лініях українських військ, щоб створити буферну зону вздовж міжнародного кордону на напрямку Великого Бурлука у Харківській області.

Окупанти вже намагалися прорватися до цього населеного пункту, але ЗСУ відбили атаку. А за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно українські військові ще й мали успіх біля Великого Бурлука.

Де просунулися ЗСУ

Геолокаційні відеозаписи від 8 лютого свідчать про те, що українським військовим вдалося зачистити село Чугунівка, яке розташоване на північний схід від Великого Бурлука.

Успіх ЗСУ підтвердили навіть російські воєнні блогери, які заявляли про контратаки українських сил в районі Чугунівки 8 та 9 лютого.

Чи можливі нові наступальні операції ЗСУ у 2026 році

Главред писав, що за словами командира Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі, обговорювати такі речі як контрнаступальні операції публічно було б недоречно і некоректно.

Він зазначив, що є кілька пріоритетних напрямків для ЗСУ, де існує можливість повернути втрачені позиції. На його думку, зараз доцільно скористатися сприятливим моментом і провести контрнаступальні дії.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Мирнограді на Донеччині російські окупанти посилюють тиск на північну частину міста. В центрі тривають стрілецькі бої з ворогом.

Мирноград / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України зірвали спроби російських військ закріпитися в селі Придорожнє Запорізької області. Населений пункт продовжує перебувати під контролем ЗСУ.

Напередодні російські пропагандисти, зокрема так звані "z-воєнкори", поширювали заяви про нібито контрнаступ Сил оборони України на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, які в ЗСУ спростували.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

