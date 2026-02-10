Рус
Ворог проривається на прикордонні, ЗСУ миттєво відреагували контратаками - ISW

Анна Косик
10 лютого 2026, 09:37
788
Успіх Сил оборони України визнали навіть самі росіяни.
Всу, харьковская область
На Харківщині ЗСУ мають успіх / Колаж: Главред, фото: карта ISW, 71 ОАЕМБр

Що повідомили аналітики:

  • Ворог хоче створити на Харківщині буферну зону
  • Окупанти намагалися прорватися у Великий Бурлук
  • На північний схід від Великого Бурлука ЗСУ провели успішні операції

Речник Об’єднаних сил ЗСУ, полковник Віктор Трегубов 9 лютого попереджав, що окупаційні війська країни-агресорки Росії шукають прогалини в оборонних лініях українських військ, щоб створити буферну зону вздовж міжнародного кордону на напрямку Великого Бурлука у Харківській області.

Окупанти вже намагалися прорватися до цього населеного пункту, але ЗСУ відбили атаку. А за даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно українські військові ще й мали успіх біля Великого Бурлука.

відео дня

Де просунулися ЗСУ

Геолокаційні відеозаписи від 8 лютого свідчать про те, що українським військовим вдалося зачистити село Чугунівка, яке розташоване на північний схід від Великого Бурлука.

Успіх ЗСУ підтвердили навіть російські воєнні блогери, які заявляли про контратаки українських сил в районі Чугунівки 8 та 9 лютого.

Чи можливі нові наступальні операції ЗСУ у 2026 році

Главред писав, що за словами командира Грузинського національного легіону Мамука Мамулашвілі, обговорювати такі речі як контрнаступальні операції публічно було б недоречно і некоректно.

Він зазначив, що є кілька пріоритетних напрямків для ЗСУ, де існує можливість повернути втрачені позиції. На його думку, зараз доцільно скористатися сприятливим моментом і провести контрнаступальні дії.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у Мирнограді на Донеччині російські окупанти посилюють тиск на північну частину міста. В центрі тривають стрілецькі бої з ворогом.

Ворог проривається на прикордонні, ЗСУ миттєво відреагували контратаками - ISW
Мирноград / Інфографіка: Главред

Раніше повідомлялося, що Сили оборони України зірвали спроби російських військ закріпитися в селі Придорожнє Запорізької області. Населений пункт продовжує перебувати під контролем ЗСУ.

Напередодні російські пропагандисти, зокрема так звані "z-воєнкори", поширювали заяви про нібито контрнаступ Сил оборони України на межі Дніпропетровської та Запорізької областей, які в ЗСУ спростували.

Більше новин:

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Харківська область Фронт
Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

Різкий стрибок втрат серед армії РФ підриває наступальні плани Путіна - FT

10:58Війна
Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко

Кремль готує новий наступ влітку, Трампу потрібне перемирʼя для виборів - Жовтенко

10:41Інтерв'ю
РФ атакувала енергетику: частина Одещини без світла, ремонт займе багато часу

РФ атакувала енергетику: частина Одещини без світла, ремонт займе багато часу

10:34Енергетика
Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Важить 50 кг при зрості 175 см: українська актриса вперше розповіла про діагноз сина

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Бої перейшли в центр міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на важливому напрямку

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Москва висунула нові умови миру: що вимагають від України

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 10 лютого (оновлюється)

