Кулеба заявив, що українці десятиліттями пам'ятатимуть про відмову Німеччини дати Києву зброєю

Кулеба заявив , що українці десятиліттями пам'ятатимуть про відмову Німеччини допомогти Києву зброєю / Reuters

Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна цінує політичну підтримку Німеччини, але розчарована небажанням Берліна продавати Києву зброю. На його думку, українці пам'ятатимуть про це десятиліттями.

"Ми розчаровані відмовою ФРН затвердити постачання оборонного озброєння Україні", - сказав глава МЗС України в інтерв'ю виданню Die Welt у неділю, 23 січня.

На думку Кулеби, це розчаровує не тільки політиків, а й громадськість.

"Відмова Німеччини в цьому питанні також розчаровує українську громадськість. На жаль, українці пам'ятатимуть про це десятиліттями, і мені, як міністру закордонних справ, від цього дуже сумно", - сказав Кулеба.

Раніше канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц заявив, що уряд його країни не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом запобігти можливості вторгнення Росії в Україну.

Реклама

Також Німеччина відмовляється видавати Естонії дозвіл на експорт німецької зброї в Україну. Як повідомило видання The Wall Street Journal з посиланням на естонських і німецьких офіційних осіб, проблема пов'язана з експортом гаубиці Д-30.

Водночас Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії.

Перша партія оборонної допомоги з США прибула в Україну в ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту "Бориспіль", 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.