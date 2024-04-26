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Анонс ударів по лікарнях Києва: у СБУ розповіли важливі подробиці

Ангеліна Підвисоцька
26 квітня 2024, 20:14
У столиці вживають усі необхідні заходи для того, щоб зберегти життя пацієнтів та співробітників.
ракета, больница в Киеве
У СБУ прокоментували погрози вдарити по лікарнях у Києві / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Голова КДБ Білорусі Іван Тертель відкрито анонсував удари по двох лікарнях у Києві, одна з яких - дитяча. У Києві розпочали термінову евакуацію співробітників та пацієнтів. У СБУ вже прокоментували подібні заяви.

У Службі безпеки України кажуть, що ці заяви є інформаційно-психологічною спецоперацією, яка грає на руку РФ. Водночас слід серйозно сприймати будь-які погрози окупантів та дотримуватись правил безпеки.

"І спеціальні служби, і представники місцевої влади реагують на кожну потенційну загрозу згідно з передбаченими протоколами дій. Наразі вживаються усі необхідні заходи, аби знівелювати будь-які негативні наслідки навіть теоретичної загрози. Окремо наголошуємо: представникам білоруського режиму, який повністю здав свою країну Росії, варто зрозуміти просту річ - люди, котрі захищають Україну від окупантів, є героями, а не терористами. Бо справжні терористи знаходяться в кремлі. Й вони обовʼязково отримають покарання за всі свої злочини", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У СБУ порадили білоруській владі подумати про свою долю на лаві підсудних у Гаазі.

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