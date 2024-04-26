Вдарить -3 градуси і будуть пориви вітру 20 м/с: в Україну йде небезпечна погода

Погіршення погоди скоро накриє багато областей, але надовго воно не затримається.

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Погода в Україні погіршиться - вдарить -3 градуси і будуть пориви вітру 20 м/с/ unsplash.com

Погода в Україні буде з дощами і заморозками у суботу, 27 квітня. Така погода накриє північ і західні обласні нашої держави. При цьому вона супроводжуватиметься ще й сильним вітром.

Таким прогнозом погоди поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, пише meteoprog. Він зазначив, що подекуди заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі досягатимуть навіть -3 градусів.

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Погода в Україні 27 квітня

Метеоролог розповів, що у суботу, 27 квітня, дощі будуть вночі у північних областях, а вдень місцями у західній частині нашої країни. На решті території держави опадів не передбачається. Вітер буде змінних напрямків, 5-10 м/с.

При цьому в Україні знову похолоднішає температура повітря вночі становитиме +2…+7 градусів, у північних і західних областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0…-3 градусів, вдень +16...+21 градус.

Погода в Україні 27 квітня/ meteoprog

Погода в Україні 28 квітня

У неділю, 28 квітня, істотних опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями будуть пориви, 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +6...+11 градусів, вдень +17...+23, у Криму до +27 градусів.

Погода в Україні 28 квітня/ meteoprog

Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що в Україну повертається зимова погода – будуть заморозки і сніг. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях також очікуються грозові дощі та туман.

Нагадаємо, Україну атакують потужні магнітні бурі – "влуплять" три шторми поспіль. Потужний спалах цієї магнітної бурі досягне майже 5-бального рівня.

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