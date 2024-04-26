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Максим Галкін врізав кремлівській владі - деталі

Еліна Чигис
26 квітня 2024, 12:15
Максим Галкін подав скаргу до суду через незгоду з тим, що його визнали іноагентом у країні-терористі РФ.
Максим Галкин, Алла Пугачева
Максим Галкін не згоден зі статусом іноагента / колаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який категорично проти терористичного вторгнення РФ в Україну і не шкодує червоного слівця в бік кремлівської влади, подав касаційну скаргу до суду через відмову виключити його з реєстру іноагентів.

Максим отримав статус іноагента ще 20222 року через висловлювання про країну-окупанта Росію, а влітку 2023 року спробував зняти з себе цей статус. Але в липні 2023 року Замоскворецький суд підтримав сторону Мін'юсту. Тепер скаргу Галкіна повинен буде розглянути Другий касаційний суд загальної юрисдикції.

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Російський адвокат Сергій Жорін у коментарі для росЗМІ заявив, що це законне право гумориста.

"Якщо міркувати з точки зору норм права, то будь-яких негативних наслідків через дії Галкіна виникнути не повинно. Але в житті все може бути зовсім навпаки. Можливо, хтось із впливових чиновників чи посадовців образиться. Тоді людина може захотіти створити додаткові складнощі Галкіну. Цього виключати не можна", - сказав Жорін.

Хто такий Максим Галкін

Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".

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Зазначимо, син Максима Галкіна та Алли Пугачової не перестає дивувати своїми здібностями, нещодавно він похвалився змодельованою з гральних карт складною фігурою.

А також Максим Галкін показав архівні кадри програми "Краще всіх!", ведучим якої він був на російському "Первом канале" і подякував команді, яка тоді з ним працювала.

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