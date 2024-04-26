Максим Галкін врізав кремлівській владі - деталі

Російський гуморист і шоумен Максим Галкін, який категорично проти терористичного вторгнення РФ в Україну і не шкодує червоного слівця в бік кремлівської влади, подав касаційну скаргу до суду через відмову виключити його з реєстру іноагентів.
Максим отримав статус іноагента ще 20222 року через висловлювання про країну-окупанта Росію, а влітку 2023 року спробував зняти з себе цей статус. Але в липні 2023 року Замоскворецький суд підтримав сторону Мін'юсту. Тепер скаргу Галкіна повинен буде розглянути Другий касаційний суд загальної юрисдикції.
Російський адвокат Сергій Жорін у коментарі для росЗМІ заявив, що це законне право гумориста.
"Якщо міркувати з точки зору норм права, то будь-яких негативних наслідків через дії Галкіна виникнути не повинно. Але в житті все може бути зовсім навпаки. Можливо, хтось із впливових чиновників чи посадовців образиться. Тоді людина може захотіти створити додаткові складнощі Галкіну. Цього виключати не можна", - сказав Жорін.
Хто такий Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
Максим Галкін - останні новини по темі
Зазначимо, син Максима Галкіна та Алли Пугачової не перестає дивувати своїми здібностями, нещодавно він похвалився змодельованою з гральних карт складною фігурою.
А також Максим Галкін показав архівні кадри програми "Краще всіх!", ведучим якої він був на російському "Первом канале" і подякував команді, яка тоді з ним працювала.
Читайте більше про Галкіна:
- "Чудові": Максим Галкін показав фото своїх дітей з українською символікою
- "Квиток в один кінець": Галкін феєрично "поховав" Лоліту
- "Нехай подавляться": Галкін жорстко потролив росіян
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред