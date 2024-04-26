'Дефіцит буде зростати': в Раді зробили важливу заяву про відключення світла

В енергосистемі України існує постійний дефіцит потужностей. Ракетні удари Росії по енергетичній інфраструктурі вивели з ладу 6000 МВт, що, безумовно, призведе до графіків обмеження електропостачання. Про це заявив народний депутат України Олексій Кучеренко в ефірі "Еспресо".
"Ми закуповуємо електроенергію на рівні мінімум 700 МВт. Це досить потужний обсяг. Тобто без імпорту електроенергії ми сьогодні не обійдемося. Цей дефіцит буде зростати", - пояснив нардеп.
Кучеренко зазначив, що енергетики намагаються вийти на рівень спроможності мереж у 1500 МВт, але цього все ще буде недостатньо для задоволення потреб усієї країни. За його словами, навіть закупівля електроенергії за кордоном не допомагає повністю вирішити проблему.
"Ракетні удари вивели з ладу 6000 МВт. А ми зараз коштом імпорту можемо покрити максимум 1500 МВт. Щодо наслідків, це однозначно будуть графіки обмеження", - зауважив народний депутат.
Також Кучеренко стурбований тим, що уряд може прийняти рішення щодо цінових тарифів, оскільки не вистачатиме коштів для роботи енергетики за ринковими схемами.
Удари РФ по енергетиці - ситуація в енергосистемі України
Нагадаємо, генеральний директор енергопостачальної компанії "ДТЕК" Максим Тимченко заявив, що ситуація в енергосистемі України зараз є найскладнішою з початку війни. В інтерв'ю CNN він розповів, що після атак Росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила 80% потужностей.
Також міністр енергетики України Герман Галущенко попередив, що Росія готує нові атаки по енергетичній інфраструктурі України. Однак, він зазначив, що повного блекауту в країні не очікується.
Крім цього, Галущенко заявив, що наразі не розглядається питання про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Тому громадяни і надалі продовжать сплачувати за електроенергію за поточними тарифами, які становлять 2,64 грн/кВт-год.
Що відомо про фіксовану ціну на електроенергію
Постановою Кабінету Міністрів України передбачено встановлення фіксованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів у розмірі 2,64 гривні за 1 кВт·год, повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
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