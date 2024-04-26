Міністра Сольського звільнили з-під варти під заставу у майже 76 мільйонів

Вищий антикорупційний суд України 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському.

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За Сольського внесли 75,7 млн грн застави / колаж: Главред, фото: minagro

Сьогодні, 26 квітня, за міністра агрополітики Миколу Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею на 291 млн грн, внесли заставу 75,7 мільйона гривень.

Тепер Сольський зобов'язаний прибувати на вимогу до детектива НАБУ, слідчого чи суду, не відлучатись з Києва, не спілкуватися зі свідками у справі, здати на зберігання паспорт та інші документи, носити електронний браслет. Міністрові також заборонили спілкуватися зі своїм заступником, передає Суспільне із посиланням на його адвоката Назара Кульчицького.

Раніше вищий антикорупційний суд України 26 квітня обрав запобіжний захід міністрові агрополітики Миколі Сольському. Міністра могли відправити на два місяці відправили під варту з альтернативою застави 75 млн 700 тис. грн.

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Нагадаємо, що 23 квітня українському міністру Миколі Сольському оголосили підозру через оборудки із землею. Посадовця та інших учасників схеми підозрюють у заволодінні державною землею на 291 мільйон гривень і спробі заволодіння землею ще на 190 мільйонів гривень.

26 квітня суд відправив під варту аграрного міністра Сольського через схеми із землею. Під час засідання в четвер прокурор САП просила суд про обрання Сольському запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 200 млн грн.

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