Ціла таблиця Менделєєва: з чого складається небезпечний пил із Сахари

Чоловік провів експеримент і виявилося, що в складі пилу із Сахари є важкі метали.

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Україну накрила нова пилова буря із Сахари / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, pixabay

Україну накрила нова хвиля піщаної бу рі із Сахари. Виявилося, що вона може бути небезпечною для здоров'я. Чоловік провів експеримент і дізнався, що входить до складу цього пилу. Відео вже розлетілося в Мережі.

Як виявилося, цей рудий пил дуже добре чіпляється до магніту. Чоловік зібрав його і перевірив спеціальним приладом, який показав, з чого ж насправді він складається.

Прилад показав, що в його складі є Сірка, Мідь, Цинк, Хром, Титан, Нікель, Свинець, Олово і Цирконій.

відео дня

Дивіться відео про те, що входить до складу пилу із Сахари:

Із чого складається пил із Сахари / фото: скріншот

Пилова буря із Сахари - коли закінчиться

В Укргідрометцентрі 25 квітня розповіли про те, що пил із Сахари ще прибуватиме на територію України, але водночас не варто очікувати небезпечного застою, як це було в Греції. Усе через те, що в країні тривають дощі, спричинені циклоном, що допомагає зменшити небезпеку.

Повідомлялося, що ця буря почне відступати вже в п'ятницю у східному напрямку. Попри те, що на вихідних опадів не буде, кількість пилу із Сахари буде мінімальною і не впливатиме на здоров'я людини.

Україну накрила нова пилова буря із Сахари / фото: ventusky

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів уперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні - останні новини

Главред публікував календар магнітних бур на квітень. Найпотужніша буря буде на початку квітня і затягнеться вона на 6 днів.

Раніше синоптики зазначали, що в Україну йде ще сильніше похолодання - буде мокрий сніг і температура -7 градусів. Через кілька днів ще сильніше похолодання накриє нашу державу. Подекуди навіть випаде мокрий сніг.

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко раніше також дав прогноз погоди на квітень 2024 року. За його словами, другий місяць весни здивує зміною температур - після сильного потепління до +25 градусів у перший день місяця, температура повітря знизиться, і в багатьох регіонах пройдуть дощі.

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