Момент потрапив на відео: 31-річна співачка померла просто під час концерту

Молода виконавиця зачепилася за власну сукню.

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У Китаї під час концерту померла молода співачка / Колаж Главред, фото Pixabay, скріншот

У Китаї співачка померла під час концерту, спіткнувшись об сукню і вдарившись головою об сцену.

Як повідомляє таблоїд The Mirror, постраждала виступала в місцевому будинку для літніх людей на святкуванні 90-річчя його жителя, коли сталася трагедія.

За інформацією ЗМІ, 31-річна вокалістка виконувала пісню, перш ніж спіткнутися об своє вбрання. Під час падіння вона вдарилася головою і залишилася нерухомою на сцені. Відомо, що після падіння вона перестала дихати, і співробітники намагалися реанімувати її на очах у приголомшеного натовпу.

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The Daily Mirror The Daily Mirror - британська національна газета у форматі таблоїд. Є першим представником таблоїдної журналістики.

Газету заснував Альфред Гармсворт 2 листопада 1903 року. Спочатку Daily Mirror замислювалася як газета для жінок, що видається жінками, і мала стати "відображенням жіночого життя". Це не принесло успіху, тому Гармсворт вирішив зробити газету більш кольоровою і з більш широким колом висвітлюваних питань, пише Вікіпедія.

Працівники шоу робили їй компресійний масаж грудної клітки, поки вона лежала під прожекторами. Її доправили до найближчої лікарні китайського мегаполісу Чунцин. Але, незважаючи на всі зусилля медиків, вона померла незабаром після прибуття. Артистка розповіла, що напередодні того ж дня відчула себе погано. Для встановлення точної причини смерті буде проведено розтин.

Ситуація трапилася 12 квітня, але ЗМІ дізналися про неї тільки зараз.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що "Міс Південна Африка 2005" Діведжі Сміт Дхіведжа померла у віці 42 років від онкології. Про це у своєму блозі у Facebook її близький друг Андре Слей.

Також актора серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" Георгія Ніколаєва було знайдено мертвим у себе в квартирі. Активна кар'єра в кіно в артиста почалася зовсім нещодавно і закінчилася через трагічну випадковість занадто швидко.

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