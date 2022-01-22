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"Право України на самооборону": в Україну прибув літак з летальною зброєю з США

22 січня 2022, 07:29

На борту літака, що приземлився в аеропорту "Бориспіль", 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.

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В Україну прибув літак з летальною зброєю з США / facebook.com/usdos.ukraine

Перша партія оборонної допомоги зі США прибула в Україну в ніч на 22 січня. На борту літака, що приземлився в аеропорту "Бориспіль", 90 тонн летальної зброї та інших боєприпасів.

В посольстві США в Україні зазначили, що пакет оборонної допомоги Збройним силам України на суму 200 мільйонів був ухвалений президентом США Джо Байденом у грудні. В аеропорт "Бориспіль" прибула перша партія цієї допомоги.

"Ця допомога, що включає майже 200 тис.фунтів (90 тонн, - ред.) летальної зброї, в тому числі боєприпаси для захисників України на лінії фронту, демонструє жорстку прихильність Сполучених Штатів суверенному праву України на самооборону", - йдеться в повідомленні посольства.

У посольстві також зазначили, що торік США надали Україні допомогу в галузі безпеки на суму понад 650 млн доларів. Починаючи з 2014 року США виділили Україні для цих цілей допомогу у розмірі 2,7 млрд.

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"Сполучені Штати продовжуватимуть надавати таку допомогу для підтримки Збройних сил України, підтримуючи їх у захисті суверенітету і територіальної цілісності України від російської агресії", - йдеться в повідомленні.

Раніше йшлося про те, що у зв'язку з можливою агресією Росії, Латвія, Литва та Естонія вирішили надати Україні протиповітряні ракети Stinger і протитанкові ракети Javelin.

Великобританія відправила Україні 30 бійців спецзагону і дві тисячі одиниць протитанкової зброї на тлі можливої загрози вторгнення Росії. Як пише Sky News, поставки були здійснені протягом цього тижня.

Нагадаємо, 19 січня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з офіційним візитом у Києві. Він заявив, що Росія може почати нову атаку на Україну в "дуже короткі терміни". Згодом президент США зробив неоднозначну заяву щодо можливого вторгнення РФ в Україну. Джо Байден припустив, що "невелике вторгнення" (minor incursion) викличе меншу реакцію, ніж повномасштабне вторгнення в Україну.

20 січня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що нападом на Україну вважатиметься перетин українського кордону навіть одним російським військовим.

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новини США військова допомога вторгнення Росії Джо Байден
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