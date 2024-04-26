У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16: 'Прибудуть з навченими пілотами'

Перші літаки F-16 почнуть прибувати в Україну уже цього року. Повітряні судна прибуватимуть разом з навченими пілотами та обслуговуючим персоналом. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання у форматі "Рамштайн" у п’ятницю, 26 квітня.
"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", – очільник Пентагону.
Він зазначив, що члени Контактної групи з оборони за два роки надали Україні понад 70 комплексів протиповітряної оборони середньої і великої дальності та тисячі ракет.
"Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", – сказав Остін.
Нагадаємо, у п’ятницю, 26 квітня, в онлайн-форматі відбувається 21-ша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Літаки F-16 для України – останні новини
Раніше повідомлялося, що США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16. Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon. Орієнтовна вартість такого пакета військової допомоги становить 1,68 млрд доларів США. Крім того, Україна отримає запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації й технічного обслуговування F-16.
Також раніше прем'єр Бельгії розкрив терміни, коли F-16 з'являться в Україні. Наразі українські пілоти проходять навчання, проте постачання першого літака може відбутися найближчими місяцями.
Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара розповів та спрогнозував, як скоро F-16 можуть опинитися в Україні. Він висловив сподівання, що влітку вони вже можуть бути в Україні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пілоти ЗСУ проходять підготовку до польотів на F-16 у Франції. Українські авіатори проходитимуть підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше.
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