У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16: 'Прибудуть з навченими пілотами'

Україна отримає більше ескадрильї подарованих літаків F-16, які будуть прибувати разом з пілотами та обслуговуючим персоналом.

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У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, defense.gov

Перші літаки F-16 почнуть прибувати в Україну уже цього року. Повітряні судна прибуватимуть разом з навченими пілотами та обслуговуючим персоналом. Про це заявив голова Пентагону Ллойд Остін перед початком засідання у форматі "Рамштайн" у п’ятницю, 26 квітня.

"Цього року в Україну почнуть прибувати більше ескадрильї подарованих F-16 разом з пілотами та обслуговуючим персоналом, навченими членами цієї Контактної групи", – очільник Пентагону.

Він зазначив, що члени Контактної групи з оборони за два роки надали Україні понад 70 комплексів протиповітряної оборони середньої і великої дальності та тисячі ракет.

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"Ми надали понад 3000 одиниць бронетехніки, у тому числі понад 800 основних бойових танків. Ми передали Україні десятки тисяч протитанкових ракет", – сказав Остін.

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 квітня, в онлайн-форматі відбувається 21-ша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

Що відомо про літаки F-16/ Інфографіка: Главред

Літаки F-16 для України – останні новини

Раніше повідомлялося, що США дозволили трьом країнам передати Україні 65 винищувачів F-16. Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon. Орієнтовна вартість такого пакета військової допомоги становить 1,68 млрд доларів США. Крім того, Україна отримає запасні двигуни, тренажери, посібники, інструменти та різні матеріали для експлуатації й технічного обслуговування F-16.

Також раніше прем'єр Бельгії розкрив терміни, коли F-16 з'являться в Україні. Наразі українські пілоти проходять навчання, проте постачання першого літака може відбутися найближчими місяцями.

Експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара розповів та спрогнозував, як скоро F-16 можуть опинитися в Україні. Він висловив сподівання, що влітку вони вже можуть бути в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пілоти ЗСУ проходять підготовку до польотів на F-16 у Франції. Українські авіатори проходитимуть підготовку так само, як і французькі, але вдвічі швидше.

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