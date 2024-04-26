Зеленський назвав 3 пріоритети зброї для України: "Не вийде змінити хід війни без озброєння"

Український президент під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн" сказав, якої зброї зараз найбільше потребує наша держава.

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Зеленський назвав 3 пріоритети зброї для України/ колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час участі у засіданні у форматі "Рамштайн" 26 квітня сказав, яких трьох видів зброї зараз найбільше потребує наша держава для захисту від країни-агресорки Росії.

Звертаючись під час виступу до представників країн, які беруть участь у засіданні в форматі "Рамштайн", Зеленський зазначив, що поки Україні упродовж пів року не надходила допомога від США, російські окупанти змогли перехопити ініціативу на полі бою.

У той же час глава Української держави наголосив, що українські військові зараз здатні не тільки стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій.

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Зеленський сказав, що зараз нашій державі найбільше потрібні три види озброєння:

далекобійна зброя, щоб для російських загарбників не лишалося безпечних ділянок в Україні;

системи протиповітряної оборони, зокрема як мінімум сім Patriot, щоб збивати ворожі повітряні судна і не давати їм змоги долітати до кордонів України;

артилерія, щоб зірвати запланований Путіним наступ російських окупантів, а також провести власні активні операції.

Також президент України закликав західних союзників "приділити максимальну увагу виробництву зброї – як у їхніх країнах, так і в Україні".

Зеленський додав, що у лавах Збройних сил України зараз формують нові бригади, і їх потрібно забезпечити зброєю. Він наголосив, що "навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння".

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 квітня, в онлайн-форматі відбувається 21-ша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"? Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни. Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України". У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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