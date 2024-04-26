УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський назвав 3 пріоритети зброї для України: "Не вийде змінити хід війни без озброєння"

Альона Вороніна
26 квітня 2024, 17:44
Український президент під час виступу на засіданні у форматі "Рамштайн" сказав, якої зброї зараз найбільше потребує наша держава.
ВСУ, Зеленский
Зеленський назвав 3 пріоритети зброї для України/ колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський під час участі у засіданні у форматі "Рамштайн" 26 квітня сказав, яких трьох видів зброї зараз найбільше потребує наша держава для захисту від країни-агресорки Росії.

Звертаючись під час виступу до представників країн, які беруть участь у засіданні в форматі "Рамштайн", Зеленський зазначив, що поки Україні упродовж пів року не надходила допомога від США, російські окупанти змогли перехопити ініціативу на полі бою.

У той же час глава Української держави наголосив, що українські військові зараз здатні не тільки стабілізувати фронт, а й проводити деокупацію територій.

відео дня

Зеленський сказав, що зараз нашій державі найбільше потрібні три види озброєння:

  • далекобійна зброя, щоб для російських загарбників не лишалося безпечних ділянок в Україні;
  • системи протиповітряної оборони, зокрема як мінімум сім Patriot, щоб збивати ворожі повітряні судна і не давати їм змоги долітати до кордонів України;
  • артилерія, щоб зірвати запланований Путіним наступ російських окупантів, а також провести власні активні операції.

Також президент України закликав західних союзників "приділити максимальну увагу виробництву зброї – як у їхніх країнах, так і в Україні".

Зеленський додав, що у лавах Збройних сил України зараз формують нові бригади, і їх потрібно забезпечити зброєю. Він наголосив, що "навіть найкращі солдати не зможуть змінити хід війни без озброєння".

Нагадаємо, у п’ятницю, 26 квітня, в онлайн-форматі відбувається 21-ша зустріч Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн".

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"?

Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України".

У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Раніше повідомлялося, що Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти. Внаслідок удару керованою авіабомбою є загорання двоповерхового будинку на Харківщині.

У розвідці Великої Британії повідомили, що РФ прискорила наступ на Донеччині та хоче прорвати оборону ЗСУ. Незважаючи на постійно високі втрати, російські сили здатні постійно обстрілювати українські позиції, вважають у розвідці Британії.

Нагадаємо, у Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16. Україна отримає більше ескадрильї подарованих літаків F-16, які будуть прибувати разом з пілотами та обслуговуючим персоналом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії Рамштайн зустріч
Реклама

Головне за день

В Україну вривається актициклон: де влупить 29-градусна спека

В Україну вривається актициклон: де влупить 29-градусна спека

19:21 Синоптик
РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр: в ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки

РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр: в ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки

18:42 Україна
У Києві терміново евакуюють лікарні: ворог анонсував удари по дітях

У Києві терміново евакуюють лікарні: ворог анонсував удари по дітях

17:54 Україна
Всі головні новини

Популярне

Коли краще їсти борщ - вранці чи ввечері: несподівана відповідь вразить просто наповал 17007

Коли краще їсти борщ - вранці чи ввечері: несподівана відповідь вразить просто наповал

Максим Галкін врізав кремлівській владі - деталі 6913

Максим Галкін врізав кремлівській владі - деталі

Джанабаєва не переживе: Валерій Меладзе пішов у рознос із колишньою дружиною 6077

Джанабаєва не переживе: Валерій Меладзе пішов у рознос із колишньою дружиною

Бойкот по всій РФ: у чоловіка зрадниці Наташі Корольової серйозні проблеми 4812

Бойкот по всій РФ: у чоловіка зрадниці Наташі Корольової серйозні проблеми

Останні новини

19:40

"Дефіцит буде зростати": в Раді зробили важливу заяву про відключення світла

19:25

Неперевершений смак: як приготувати морозиво в домашніх умовах – рецепт відомого кухаря

19:21

В Україну вривається актициклон: де влупить 29-градусна спека

19:10

Україні треба готуватися до провокацій з боку БілорусіПогляд

18:42

РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр: в ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки

Україна здатна почати наступ на Крим після відбиття атаки РФ навесні - ГетьманУкраїна здатна почати наступ на Крим після відбиття атаки РФ навесні - Гетьман
18:38

Разом із Пугачовою: Крістіна Орбакайте показала вечірню прогулянку

18:35

Віце-прем’єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України

17:54

У Києві терміново евакуюють лікарні: ворог анонсував удари по дітяхВідео

17:44

Зеленський назвав 3 пріоритети зброї для України: "Не вийде змінити хід війни без озброєння"

Реклама
17:32

Волонтерив навіть в окупації: дяді Гриші з Херсона вручили президентську відзнаку

17:22

У Пентагоні дозволили Україні бити ATACMS по російських об'єктах у Криму - New York Times

16:59

"Не тому, що РФ знахабніла": майор ЗСУ сказав, що "підігнало" США з допомогою Україні

16:40

Домашні тварини можуть бути екстрасенсами: психолог назвав 4 таємні ознаки

16:26

"Боляче це говорити": Катерина Кухар понівечила ногу просто на сцені

16:18

США готові до рішучих дій: Блінкен пригрозив Китаю через допомогу РФ

16:15

РФ прискорила наступ на Донеччині та хоче прорвати оборону ЗСУ - розвідка Британії

16:04

Ціла таблиця Менделєєва: з чого складається небезпечний пил із СахариВідео

16:02

У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16: "Прибудуть з навченими пілотами"

15:58

Чим найкраще розбавляти віскі: яким поєднанням варто бавити рота

15:56

Черепи та золоті унітази: у мережу потрапили фото ремонту Кіркорова за 2 млн євроВідео

Реклама
15:54

Автозаправні мережі-аутсайдери платять у рази менше податків, ніж лідери - Куюн

15:22

Вдарить -3 градуси і будуть пориви вітру 20 м/с: в Україну йде небезпечна погода

14:59

Момент потрапив на відео: 31-річна співачка померла просто під час концертуВідео

14:56

Міністра Сольського звільнили з-під варти під заставу у майже 76 мільйонів

14:55

Перемога в "Великодньому двобої" яйцями гарантована: як обрати найміцніше яйцеВідео

14:39

Під носом у Кремля: ГУР спалило прямо в Москві вертоліт Ка-32

14:26

"Буде справедливо": Кулеба видав заяву про мобілізацію українців за кордоном

14:16

Селін Діон розповіла, чому була в пальті на церемонії Греммі

14:07

Тарифи на електрику з 1 травня: у Міненерго розповіли, чи буде світло дорожчати

13:40

Як виглядати молодше на 10 років: секрет доступний для кожної - суть в зачісціВідео

13:27

Військовозобов'язаних поділять на 4 категорії за здоров'ям: у Міноборони пояснили зміни

13:05

Марія Машкова остаточно зреклася свого батька-путініста - деталі

12:54

Потужні вибухи: Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти

12:45

Узелков, який сильно схуд, показав, який вигляд має після операції

12:24

Є певні правила: як потрібно діяти, коли повз проїжджає траурний кортеж "На щиті"Відео

12:15

Максим Галкін врізав кремлівській владі - деталі

12:15

"Півроку було втрачено": Гетьман пояснив, як ЗСУ відіб'ють території із новою зброєю

12:09

Коли податкова може списувати гроші з рахунків громадян: українців попередили

11:58

Убивство поліцейського на Вінничині: підозрюваним допомагали втекти двоє військових

11:31

Майор ЗСУ пояснив, чому ракети для ППО SAMP-T набагато кращі за ракети Patriot

Реклама
11:28

Справи кепські: Букінгемський палац оновив план похорону короля Чарльза

11:08

Маловідома, але важлива функція: для чого потрібне кільце під кришкою в оліїВідео

11:07

"Який колгосп у виразах": хореограф-путініст назвав спортсменів "бомжами" й отримав на горіхи

11:03

Китайський гороскоп на завтра 27 квітня: Змії - небезпека від друзів, Півням - новий етап життя

10:58

"На користь ЗСУ": Селезньов спрогнозував серйозні зміни на фронті

10:49

Буде за кілька днів: постачання військової допомоги в Україну вже почалося - Пентагон

10:27

Церковне свято 27 квітня: що заборонено робити у Лазареву суботу

10:21

За новим стилем: коли насправді потрібно йти в церкву на Великдень 2024Відео

10:21

Іспанія поставить в Україну партію ракет для Patriot, але відмовилася передати сам ЗРК

10:03

Бойкот по всій РФ: у чоловіка зрадниці Наташі Корольової серйозні проблеми

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти