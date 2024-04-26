Тарифи на електрику з 1 травня: у Міненерго розповіли, чи буде світло дорожчати

У Міністерстві енергетики України стверджують, що наразі немає обговорень про підвищення тарифів на електроенергію для населення.

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Тарифи на світло в Україні - у Міненерго розповіли, чи зросте вартість електрики в травні / колаж Главред, фото УНІАН

Наразі не тривають обговорення про підвищення тарифів на електроенергію для населення. Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про це в коментарі "BBC News Україна".

"Поки що немає жодних проєктів або напрацювань щодо зміни тарифів", - розповів міністр. За його словами, у зв'язку з цим із 1 травня 2024 року громадяни продовжать розраховуватися за послуги за колишніми тарифами, які залишаються на рівні 2,64 грн/кВт-год.

Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія". відео дня

Що буде з тарифами на електрику

"Тарифи минулого року підвищували як наслідок масштабних атак на енергетику. Без цього рішення ми б не відновили нашу енергетику і не пройшли б зиму так, як ми її пройшли, - спокійно, стабільно і без відключень", - раніше говорив Галущенко.

Зі свого боку Олена Павленко, президент аналітичного центру Dixi Group, вважає, що регулювання проблем, пов'язаних із наслідками пошкоджень енергосистеми, вимагатиме підвищення тарифів. Однак рано чи пізно, каже вона, тарифи доведеться підвищувати.

Згідно з нещодавно оприлюдненим консенсус-прогнозом за квітень 2024 року від експертів і урядовців, який опублікувало Мінекономіки, нинішнього року електроенергія може подорожчати на 15%. Очікується також, що послуга продовжить дорожчати також у 2025 році - і може зрости ще на 15%.

Удари по об'єктах інфраструктури України - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія в середині весни влаштувала масштабну атаку на енергетичну систему України. Через ракетні обстріли введено графіки аварійних відключень по областях країни.

Керівник Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що відновлення пошкоджених об'єктів енергосистеми українцям доведеться фінансувати за власні кошти.

Ситуація з постачанням електроенергії в Харкові залишається критичною, але є можливості поліпшити її найближчим часом. Мешканцям Одеси, Хмельницького та Кривого Рогу рекомендується економити електроенергію. Про це повідомив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

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