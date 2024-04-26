'Треба проаналізувати': у Польщі зробили заяву про повернення студентів до України

Міністерство науки і вищої освіти Польщі проаналізує ситуацію з українськими студентами, які перебувають у країні, на фоні прийняття в Україні закону про мобілізацію та обмежень для українських чоловіків. Про це в ефірі ТОК FM заявив очільник міністерства Даріуш Вєчорек.
Міністр зазначив, що проконсультується з цього питання з Міністерством закордонних справ Польщі та МОН України. Вєчорек зауважив, що у Польщі наразі перебуває приблизно 50 тисяч студентів з України. Усі вони мають паспорти, студентські візи та посвідки на проживання в Польщі, які вони продовжують у воєводських установах.
"Треба це проаналізувати. Наразі особливої загрози ми не бачимо... Зізнаюся чесно, нам, мабуть, доведеться поговорити з міністром освіти і науки України з цього приводу і подивитися, як українська влада підійде до питання щодо студентів. Оскільки вони розпочали навчання в Польщі й перебувають на другому-третьому курсі, то було б добре, щоб вони закінчили навчання", - заявив польський міністр.відео дня
Вєчорек наголосив, що справа з документами для українських студентів "абсолютно нова, тому зараз її важко коментувати".
Обмеження для чоловіків за кордоном - питання їх повернення до України
Нагадаємо, 23 квітня МЗС України заявило про припинення надання консульських послуг для чоловіків віком 18-60 років за кордоном. 24 квітня Кабмін затвердив нові правила видачі паспортів для українців. Чоловіки, які хочуть отримати паспорт, повинні звертатися до територіальних органів або підрозділів ДМС в Україні, оскільки за кордон їх більше не пересилатимуть.
Незабаром міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Каміш заявив, що Польща готова сприяти поверненню українських чоловіків призовного віку до України. Слідом за Польщею міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас зазначив, що його країна також розгляне можливість допомоги Україні у поверненні чоловіків.
Також у Держдепартаменті США вважають, що призупинення консульських послуг для українських чоловіків віком від 18 до 60 років за кордоном є "складним питанням". Офіційний представник дипломатичного відомства США в Брюсселі Деніел Сайзек зазначив, що уряд України має право визначати свою політику щодо своїх громадян і додав, що США наразі не ухвалили жодного рішення стосовно допомоги або невтручання у цьому питанні.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
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