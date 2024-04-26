F-16 прибудуть в Україну швидше, ніж очікувалось: уряд Бельгії розкрив терміни

Бельгійський уряд вирішив прискорити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року. Про це заявили прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та міністр оборони Людивін Дедондер на пресконференції, пише VRT.
Міністер оборони Бельгії Людивін Дедондер не назвала точних термінів відправлення F-16 в Україну, але пообіцяла, що це відбудеться якнайшвидше.
"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", - наголосила Дедондер.відео дня
Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо назвав рішення про постачання F-16 "великим кроком для оборони України". Він також зазначив, що Бельгія вже була учасницею коаліції винищувачів і забезпечувала ремонт поставлених літаків і навчання українських пілотів.
"Але тепер наша країна приєднується до обмеженої групи країн, які фактично поставлять літаки в Україну", - підкреслив він.
Крім цього, Де Кроо наголосив, що передача F-16 буде оплачуватися за рахунок російських заморожених активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.
Бельгія є однією з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше планувалося, що країна почне постачати F-16 в Україну з 2025 року, оскільки вони поступово замінюються на сучасніші F-35. Однак тепер, Бельгія вирішила прискорити цей процес.
Винищувачі F-16 - коли літаки з'являться в України
Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші поставки винищувачів F-16 Україні розпочнуться цього року. Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі.
Також Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon, а також запасні двигуни, тренажери та інші матеріали. Данія передасть 19 літаків F-16, Норвегія - до 22 літаків, а Нідерланди - невизначену кількість.
Як раніше повідомляв Главред, Данія планує передати Україні 6 літаків F-16 цього літа. Ці винищувачі четвертого покоління стануть першими для української протиповітряної оборони.
Крім цього, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що перші літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами та обслуговуючим персоналом.
Що таке F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.
Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.
F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.
Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.
Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.
Читайте також:
- ЗСУ зможуть бити за лінію фронту: Норвегія передасть Україні оновлені F-16
- Данія, яка обіцяла літаки Україні, продала частину F-16 Аргентині: у МЗС розʼяснили
- "Великий прорив": Хара розкрив, коли армія України отримає F-16
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред