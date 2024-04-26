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F-16 прибудуть в Україну швидше, ніж очікувалось: уряд Бельгії розкрив терміни

Руслана Заклінська
26 квітня 2024, 21:31
Передача F-16 буде оплачуватися за рахунок російських заморожених активів, а не за рахунок бельгійських платників податків, наголосив прем'єр-міністр Бельгії.
F-16 прибудуть в Україну швидше, ніж очікувалось: уряд Бельгії розкрив терміни
Бельгія прискорить постачання Україні F-16 / Колаж: Главред, фото: US Air Force

Бельгійський уряд вирішив прискорити постачання Україні винищувачів F-16 і зробити це вже до кінця 2024 року. Про це заявили прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо та міністр оборони Людивін Дедондер на пресконференції, пише VRT.

Міністер оборони Бельгії Людивін Дедондер не назвала точних термінів відправлення F-16 в Україну, але пообіцяла, що це відбудеться якнайшвидше.

"Ми зробимо все можливе, щоб доставити літаки до кінця року. Я хочу чітко заявити, що наша власна безпека не буде поставлена під загрозу", - наголосила Дедондер.

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Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо назвав рішення про постачання F-16 "великим кроком для оборони України". Він також зазначив, що Бельгія вже була учасницею коаліції винищувачів і забезпечувала ремонт поставлених літаків і навчання українських пілотів.

"Але тепер наша країна приєднується до обмеженої групи країн, які фактично поставлять літаки в Україну", - підкреслив він.

Крім цього, Де Кроо наголосив, що передача F-16 буде оплачуватися за рахунок російських заморожених активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.

F-16 прибудуть в Україну швидше, ніж очікувалось: уряд Бельгії розкрив терміни
Що відомо про винищувач F-16 / Інфографіка: Главред

Бельгія є однією з тринадцяти країн, які беруть участь у коаліції з надання Україні винищувачів. Раніше планувалося, що країна почне постачати F-16 в Україну з 2025 року, оскільки вони поступово замінюються на сучасніші F-35. Однак тепер, Бельгія вирішила прискорити цей процес.

Винищувачі F-16 - коли літаки з'являться в України

Нагадаємо, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що перші поставки винищувачів F-16 Україні розпочнуться цього року. Нідерланди планують передати Україні 24 винищувачі.

Також Сполучені Штати Америки дозволили Данії, Норвегії та Нідерландам передати Україні 65 винищувачів F-16 Fighting Falcon, а також запасні двигуни, тренажери та інші матеріали. Данія передасть 19 літаків F-16, Норвегія - до 22 літаків, а Нідерланди - невизначену кількість.

Як раніше повідомляв Главред, Данія планує передати Україні 6 літаків F-16 цього літа. Ці винищувачі четвертого покоління стануть першими для української протиповітряної оборони.

Крім цього, голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що перші літаки F-16 почнуть прибувати в Україну цього року разом з навченими пілотами та обслуговуючим персоналом.

Що таке F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія.

Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році.

F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь.

Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі.

Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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