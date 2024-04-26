Росія вдарила по Україні крилатими ракетами і "Кинджалами": куди летять

О 22:00 ЗС України зафіксували ворожий розвідувальний БпЛА.

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Ракетний удар по Україні / Колаж Главред, фото: Главред, скріншот

Увечері 26 квітня росіяни запустили по Україні ракети. Майже по всій території нашої країни оголошено тривогу.

О 22:00 ЗС України зафіксували ворожий БпЛА (імовірно розвідувальний) на кордоні Кіровоградської та Вінницької областей, а вже за кілька хвилин ракети увійшли в повітряний простір України.

Станом на 23:30 у нашому повітряному просторі зафіксовано 3 ракети. Крім того,2 борти МіГ-31К росія підняла з аеродрому Саваслейки. Є загроза пусків "Кинджалів", пише моніторинговий тг-канал "Николаевский Ванек".

відео дня

Ракетний удар по Україні/ скриншот

23:32 пуски "Кинджалів".

23:42 На Івано-Франківщині чути звуки вибухів, пише Суспільне.

23:49 Зафіксовано зліт щонайменше 5х бортів Ту-95мс з аеродрому "Оленья".

23:59 Підтверджено виліт 6 бортів ТУ-95мс з Оленячої. Якщо виліт бойовий, значить пуски можуть бути о 2:40 - 03:30 (тоді ракети будуть у нас о 03:30 - 04:10) Якщо будуть пуски з району Каспійського Моря, а можуть бути вони о 03:30 - 04:40 (тоді ракети будуть у нас о 04:30 - 05:40)

Розрахунково пуски (якщо) будуть, то після 02:30, а ракети будуть входити в повітряний простір після 03:30.

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