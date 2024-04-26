Під носом у Кремля: ГУР спалило прямо в Москві вертоліт Ка-32

ГУР Міноборони України знищило вертоліт Ка-32, який росіяни використовували для авіапідтримки своєї армії.

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ГУР знищило прямо в Москві вертоліт Ка-32 / колаж Главред, фото УНІАН

Головне управління розвідки Міноборони України знищило російський гелікоптер Ка-32, який перебував на московському міжнародному аеродромі "Остаф'єво", що належить військовому відомству країни-агресора. Про це повідомляє портал NV із посиланням на своє джерело у спецслужбах.

Те зазначило, що гелікоптер використовували для авіаційної підтримки російської окупаційної армії, а найчастіше - для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій.

Пізніше факт операції підтвердили безпосередньо і в ГУР.

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"У ніч на 26 квітня 2024 року на аеродромі "Остаф'єво" Міністерства оборони РФ у місті Москва знищено багатоцільовий ворожий вертоліт Ка-32. Аеродром належить МО РФ і експлуатується спільно з підприємством "Газпромавіа", що входить до структури ВАТ "Газпром". Знищена одиниця авіаційної техніки використовувалася державою-агресором в інтересах московського авіаційного центру, зокрема - для підтримки операцій російської окупаційної армії", - розповіли українські офіцери.

Що за вертоліт Ка-32? Ка-32 (за кодифікацією НАТО: Helix-C) - радянський і російський середній транспортний гелікоптер співвісної схеми з двома турбовальними двигунами та шасі, що не прибираються, повідомляє "Вікіпедія".

Знищення авіації РФ - останні новини

Уранці 29 лютого Збройні сили України збили три винищувачі противника. Перший літак був збитий близько першої години ночі на східному напрямку, інші 2 - близько 9-ї години ранку на Маріупольському та Авдіївському напрямках.

Також 2 березня у пресслужбі повітряних сил натякнули про знищення літаків 2 літаків Російської Федерації. Про це повідомив командувач Повітряних сил України Микола Олещук.

У Великій Британії розкрили, як Російська Федерація збила свій літак Су-27 над Кримом. Літак Су-27, що діяв над Кримом, був збитий російською протиповітряною обороною.

10 квітня на території тимчасово окупованого Росією Криму впав військовий вертоліт Ка-27.

"Ми можемо лише констатувати той факт, що цей вертоліт упав. Так само була інформація про те, що цій катастрофі передував вибух. Тобто, найімовірніше, він упав не тільки з суто технічних причин, мабуть, у нього на борту сталася якась подія", - розповів речник Військово-морських сил (ВМС) ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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