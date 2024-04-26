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Відносини США та Туреччини "дали тріщину": Ердоган скасував зустріч із Байденом

Руслана Заклінська
26 квітня 2024, 20:36
Президент Туреччини мав відправитись до США та вперше зустрітись з президентам США у Білому домі.
Відносини США та Туреччини 'дали тріщину': Ердоган скасував зустріч із Байденом
Ердоган відклав візит до США / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган скасував свій візит до Сполучених Штатів, який мав відбутися 9 травня. Про це повідомило турецьке видання OdaTV.

Під час цього візиту Ердоган мав вперше зустрітися з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Сторони планували обговорити важливі питання, зокрема боротьбу з тероризмом, ситуацію в Секторі Газа, а також оборонні проєкти та економічні відносини між країнами.

За даними ЗМІ, рішення про скасування візиту пов'язане з ухваленням у США законопроєкту про допомогу Ізраїлю, що, ймовірно, викликало невдоволення лідера Туреччини. В рамках цього законопроєту США схвалили допомогу Ізраїлю у розмірі 26 мільярдів доларів.

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Водночас офіційної інформації щодо скасування візиту немає. Деякі видання стверджують, що Туреччина відклала візит через зміни в графіку Ердогана і наразі обговорюється нова дата візиту.

Позиція Туреччини стосовно війни у секторі Газа

Бойовики ХАМАСу здійснили масштабний напад на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, що призвело до численних жертв та викрадення людей. У відповідь Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) розпочала військову операцію в Секторі Газа, спрямовану на повне знищення ХАМАСу.

Після атаки ХАМАСу президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав Ізраїль "військовим злочинцем" та "окупантом". У відповідь на ці заяви Тель-Авів відкликав своїх дипломатів з Туреччини.

Мирні переговори Росії та України - заяви Туреччини

Нагадаємо, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що для України і Росії настав час розпочати діалог щодо припинення вогню, проте це не означає "визнання окупації". Він наголосив, що потрібно відокремити питання припинення вогню від питання суверенітету.

Також Туреччина пропонує провести мирний саміт щодо війни в Україні з участю президента України Зеленського і російського диктатора Путіна. Однак президент України Володимир Зеленський твердо відповів, що Росії немає місця на цьому саміті.

Крім цього, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не погодиться на аналог Мінського формату, де Росія могла б диктувати свої умови. Російським представникам не буде місця на Саміті миру, доки не буде вироблено механізми реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

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новини США Туреччина Джо Байден Реджеп Тайїп Ердоган
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