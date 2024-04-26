Волонтерив навіть в окупації: дяді Гриші з Херсона вручили президентську відзнаку

Відомий волонтер Григорій Янченко допомагає ЗСУ вже 10 років, за цей час він зібрав близько 8 мільйонів гривень на підтримку української армії.

https://glavred.net/ukraine/volonteril-dazhe-v-okkupacii-dyade-grishe-iz-hersona-vruchili-prezidentskuyu-nagradu-10560824.html Посилання скопійоване

Відомому волонтеру дяді Гриші вручили відзнаку "Золоте серце" / Колаж: Главред, фото: Херсонська ОВА, Оксана Ушакова

Відомому волонтеру з Херсона дяді Гриші (Григорію Янченку) вручили президентську відзнаку "Золоте серце". Чоловік вже багато років підтримує українських військових та збирає кошти на озброєння. Про це повідомила Херсонська ОВА.

"У Херсоні Григорія Янченка знає кожен і кожна. Дядя Гриша підтримує наше військо уже десять років, з початку російсько-української війни. За цей час він зібрав близько восьми мільйонів гривень. Сьогодні заступник начальника Херсонської ОВА Володимир Клюцевський передав йому президентську відзнаку "Золоте серце", - зазначили у повідомленні.

Григорій Янченко волонтерить вже 10 років, починаючи з 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна. За цей час він зібрав близько 8 мільйонів гривень на підтримку української армії.

відео дня

"Мій шлях до волонтерства розпочався з 2014 року. Ми поїхали 29 березня до наших військових на кордон. Ми там потім вже зрозуміли волонтерську діяльність, як потрібно, що потрібно везти, для чого і чому", - розповів Григорій Янченко.

Під час російської окупації Херсона він продовжував збирати гроші на армію, часто ризикуючи власною безпекою. Чоловік пів року фактично на очах у ворога збирав кошти для ЗСУ. Він навіть увімкнув українські пісні під дулами окупантів.

"Спасибі за ваше золоте серце і безмежну любов до України. Дякую, що своєю щоденною працею наближаєте нашу перемогу", - наголосив Клюцевський.

Ідею збирати гроші для допомоги українським захисникам запропонувала Григорію Янченку його дружина Тамара. Волонтер почав збирати кошти для потреб військових у Херсоні та Запоріжжі.

У свої 77 років дядя Гриша їздить по містах України та продовжує збирати гроші для ЗСУ. За його словами, він об'їхав понад десять міст.

Що таке "Золоте серце"? Відзнака Президента України "Золоте серце" — державна нагорода України — відзнака Президента України, встановлена з метою відзначення вагомого внеску волонтерів у наданні волонтерської допомоги та розвитку волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків, пише Вікіпедія.

Українські волонтери - новини по темі

Нагадаємо, український музикант, вокаліст гурту "Бумбокс" і військовослужбовець Андрій Хливнюк отримав відзнаку РНБО України за свою службу та участь у захисті країни. У своєму дописі він показав нагрудний знак "Захиснику України", який вручають "за вагомий внесок у справу забезпечення національної безпеки і оборони України, зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану, мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності держави".

Також 15 березня у Львові працівники ТЦК і СП затримали волонтера Кирила Тарана, застосувавши фізичну силу. Його дружина Віолетта Таран повідомила про це у соцмережі Instagram, звинувачуючи працівників у насильстві та неправомірності дій.

Як повідомляв раніше Главред, у Міжнародний день волонтерів, народний депутат Мар'яна Безугла запропонувала відправити всіх волонтерів України, включаючи жінок, на фронт. У своєму Facebook вона написала, що найкращим волонтерством у 2024 році є приєднання до Збройних Сил України, посилаючись на свій досвід мобілізації у 2015 році.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред