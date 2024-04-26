УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Волонтерив навіть в окупації: дяді Гриші з Херсона вручили президентську відзнаку

Руслана Заклінська
26 квітня 2024, 17:32
Відомий волонтер Григорій Янченко допомагає ЗСУ вже 10 років, за цей час він зібрав близько 8 мільйонів гривень на підтримку української армії.
Волонтерив навіть в окупації: дяді Гриші з Херсона вручили президентську відзнаку
Відомому волонтеру дяді Гриші вручили відзнаку "Золоте серце" / Колаж: Главред, фото: Херсонська ОВА, Оксана Ушакова

Відомому волонтеру з Херсона дяді Гриші (Григорію Янченку) вручили президентську відзнаку "Золоте серце". Чоловік вже багато років підтримує українських військових та збирає кошти на озброєння. Про це повідомила Херсонська ОВА.

"У Херсоні Григорія Янченка знає кожен і кожна. Дядя Гриша підтримує наше військо уже десять років, з початку російсько-української війни. За цей час він зібрав близько восьми мільйонів гривень. Сьогодні заступник начальника Херсонської ОВА Володимир Клюцевський передав йому президентську відзнаку "Золоте серце", - зазначили у повідомленні.

Григорій Янченко волонтерить вже 10 років, починаючи з 2014 року, коли розпочалася російсько-українська війна. За цей час він зібрав близько 8 мільйонів гривень на підтримку української армії.

відео дня

"Мій шлях до волонтерства розпочався з 2014 року. Ми поїхали 29 березня до наших військових на кордон. Ми там потім вже зрозуміли волонтерську діяльність, як потрібно, що потрібно везти, для чого і чому", - розповів Григорій Янченко.

Під час російської окупації Херсона він продовжував збирати гроші на армію, часто ризикуючи власною безпекою. Чоловік пів року фактично на очах у ворога збирав кошти для ЗСУ. Він навіть увімкнув українські пісні під дулами окупантів.

"Спасибі за ваше золоте серце і безмежну любов до України. Дякую, що своєю щоденною працею наближаєте нашу перемогу", - наголосив Клюцевський.

Ідею збирати гроші для допомоги українським захисникам запропонувала Григорію Янченку його дружина Тамара. Волонтер почав збирати кошти для потреб військових у Херсоні та Запоріжжі.

У свої 77 років дядя Гриша їздить по містах України та продовжує збирати гроші для ЗСУ. За його словами, він об'їхав понад десять міст.

Що таке "Золоте серце"?

Відзнака Президента України "Золоте серце" — державна нагорода України — відзнака Президента України, встановлена з метою відзначення вагомого внеску волонтерів у наданні волонтерської допомоги та розвитку волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків, пише Вікіпедія.

Українські волонтери - новини по темі

Нагадаємо, український музикант, вокаліст гурту "Бумбокс" і військовослужбовець Андрій Хливнюк отримав відзнаку РНБО України за свою службу та участь у захисті країни. У своєму дописі він показав нагрудний знак "Захиснику України", який вручають "за вагомий внесок у справу забезпечення національної безпеки і оборони України, зразкове виконання службових обов'язків в умовах воєнного стану, мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності держави".

Також 15 березня у Львові працівники ТЦК і СП затримали волонтера Кирила Тарана, застосувавши фізичну силу. Його дружина Віолетта Таран повідомила про це у соцмережі Instagram, звинувачуючи працівників у насильстві та неправомірності дій.

Як повідомляв раніше Главред, у Міжнародний день волонтерів, народний депутат Мар'яна Безугла запропонувала відправити всіх волонтерів України, включаючи жінок, на фронт. У своєму Facebook вона написала, що найкращим волонтерством у 2024 році є приєднання до Збройних Сил України, посилаючись на свій досвід мобілізації у 2015 році.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні волонтеры новини Херсона вознаграждение
Реклама

Головне за день

В Україну вривається актициклон: де влупить 29-градусна спека

В Україну вривається актициклон: де влупить 29-градусна спека

19:21 Синоптик
РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр: в ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки

РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр: в ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки

18:42 Україна
У Києві терміново евакуюють лікарні: ворог анонсував удари по дітях

У Києві терміново евакуюють лікарні: ворог анонсував удари по дітях

17:54 Україна
Всі головні новини

Популярне

Коли краще їсти борщ - вранці чи ввечері: несподівана відповідь вразить просто наповал 17007

Коли краще їсти борщ - вранці чи ввечері: несподівана відповідь вразить просто наповал

Максим Галкін врізав кремлівській владі - деталі 6913

Максим Галкін врізав кремлівській владі - деталі

Джанабаєва не переживе: Валерій Меладзе пішов у рознос із колишньою дружиною 6077

Джанабаєва не переживе: Валерій Меладзе пішов у рознос із колишньою дружиною

Бойкот по всій РФ: у чоловіка зрадниці Наташі Корольової серйозні проблеми 4812

Бойкот по всій РФ: у чоловіка зрадниці Наташі Корольової серйозні проблеми

Останні новини

19:40

"Дефіцит буде зростати": в Раді зробили важливу заяву про відключення світла

19:25

Неперевершений смак: як приготувати морозиво в домашніх умовах – рецепт відомого кухаря

19:21

В Україну вривається актициклон: де влупить 29-градусна спека

19:10

Україні треба готуватися до провокацій з боку БілорусіПогляд

18:42

РФ намагається взяти в кліщі Часів Яр: в ЗСУ назвали три найгарячіші напрямки

Україна здатна почати наступ на Крим після відбиття атаки РФ навесні - ГетьманУкраїна здатна почати наступ на Крим після відбиття атаки РФ навесні - Гетьман
18:38

Разом із Пугачовою: Крістіна Орбакайте показала вечірню прогулянку

18:35

Віце-прем’єр Олександр Кубраков розповів про роботи із захисту енергетики України

17:54

У Києві терміново евакуюють лікарні: ворог анонсував удари по дітяхВідео

17:44

Зеленський назвав 3 пріоритети зброї для України: "Не вийде змінити хід війни без озброєння"

Реклама
17:32

Волонтерив навіть в окупації: дяді Гриші з Херсона вручили президентську відзнаку

17:22

У Пентагоні дозволили Україні бити ATACMS по російських об'єктах у Криму - New York Times

16:59

"Не тому, що РФ знахабніла": майор ЗСУ сказав, що "підігнало" США з допомогою Україні

16:40

Домашні тварини можуть бути екстрасенсами: психолог назвав 4 таємні ознаки

16:26

"Боляче це говорити": Катерина Кухар понівечила ногу просто на сцені

16:18

США готові до рішучих дій: Блінкен пригрозив Китаю через допомогу РФ

16:15

РФ прискорила наступ на Донеччині та хоче прорвати оборону ЗСУ - розвідка Британії

16:04

Ціла таблиця Менделєєва: з чого складається небезпечний пил із СахариВідео

16:02

У Пентагоні сказали, коли Україна отримає перші F-16: "Прибудуть з навченими пілотами"

15:58

Чим найкраще розбавляти віскі: яким поєднанням варто бавити рота

15:56

Черепи та золоті унітази: у мережу потрапили фото ремонту Кіркорова за 2 млн євроВідео

Реклама
15:54

Автозаправні мережі-аутсайдери платять у рази менше податків, ніж лідери - Куюн

15:22

Вдарить -3 градуси і будуть пориви вітру 20 м/с: в Україну йде небезпечна погода

14:59

Момент потрапив на відео: 31-річна співачка померла просто під час концертуВідео

14:56

Міністра Сольського звільнили з-під варти під заставу у майже 76 мільйонів

14:55

Перемога в "Великодньому двобої" яйцями гарантована: як обрати найміцніше яйцеВідео

14:39

Під носом у Кремля: ГУР спалило прямо в Москві вертоліт Ка-32

14:26

"Буде справедливо": Кулеба видав заяву про мобілізацію українців за кордоном

14:16

Селін Діон розповіла, чому була в пальті на церемонії Греммі

14:07

Тарифи на електрику з 1 травня: у Міненерго розповіли, чи буде світло дорожчати

13:40

Як виглядати молодше на 10 років: секрет доступний для кожної - суть в зачісціВідео

13:27

Військовозобов'язаних поділять на 4 категорії за здоров'ям: у Міноборони пояснили зміни

13:05

Марія Машкова остаточно зреклася свого батька-путініста - деталі

12:54

Потужні вибухи: Росія скинула бомби на Харківщину та Сумщину, постраждали діти

12:45

Узелков, який сильно схуд, показав, який вигляд має після операції

12:24

Є певні правила: як потрібно діяти, коли повз проїжджає траурний кортеж "На щиті"Відео

12:15

Максим Галкін врізав кремлівській владі - деталі

12:15

"Півроку було втрачено": Гетьман пояснив, як ЗСУ відіб'ють території із новою зброєю

12:09

Коли податкова може списувати гроші з рахунків громадян: українців попередили

11:58

Убивство поліцейського на Вінничині: підозрюваним допомагали втекти двоє військових

11:31

Майор ЗСУ пояснив, чому ракети для ППО SAMP-T набагато кращі за ракети Patriot

Реклама
11:28

Справи кепські: Букінгемський палац оновив план похорону короля Чарльза

11:08

Маловідома, але важлива функція: для чого потрібне кільце під кришкою в оліїВідео

11:07

"Який колгосп у виразах": хореограф-путініст назвав спортсменів "бомжами" й отримав на горіхи

11:03

Китайський гороскоп на завтра 27 квітня: Змії - небезпека від друзів, Півням - новий етап життя

10:58

"На користь ЗСУ": Селезньов спрогнозував серйозні зміни на фронті

10:49

Буде за кілька днів: постачання військової допомоги в Україну вже почалося - Пентагон

10:27

Церковне свято 27 квітня: що заборонено робити у Лазареву суботу

10:21

За новим стилем: коли насправді потрібно йти в церкву на Великдень 2024Відео

10:21

Іспанія поставить в Україну партію ракет для Patriot, але відмовилася передати сам ЗРК

10:03

Бойкот по всій РФ: у чоловіка зрадниці Наташі Корольової серйозні проблеми

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні свято
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти